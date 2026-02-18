ΠΑΟΚ: Απών ο Μεϊτέ από την τελευταία προπόνηση, με πέντε απόντες απέναντι στη Θέλτα
SPORTS
ΠΑΟΚ Σουαλιό Μεϊτέ Θέλτα

ΠΑΟΚ: Απών ο Μεϊτέ από την τελευταία προπόνηση, με πέντε απόντες απέναντι στη Θέλτα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη μάχη με τη Θέλτα

ΠΑΟΚ: Απών ο Μεϊτέ από την τελευταία προπόνηση, με πέντε απόντες απέναντι στη Θέλτα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με σημαντική απουσία, που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο της τεχνικής ηγεσίας, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αυριανή (Πέμπτη, 19:45) κρίσιμη αναμέτρηση με τη Θέλτα στην Τούμπα, για τα Playoffs του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση με σύνθεση ανάγκης, καθώς το απουσιολόγιο γέμισε επικίνδυνα λίγο πριν τη σέντρα.

Η είδηση της ημέρας αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος είχε αντικατασταθεί στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω ενοχλήσεων, δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Ο έμπειρος χαφ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από ενοχλήσεις στο ισχίο και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός προπόνησης στο πλαίσιο της διαχείρισης του προβλήματος. Είναι νοκ άουτ για το ματς με τους Ισπανούς, όπως και οι Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντεσπόντοφ, Πέλκας.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η τελευταία προπόνηση αφιερώθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα και στις στατικές φάσεις.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης