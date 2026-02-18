ΠΑΟΚ: Απών ο Μεϊτέ από την τελευταία προπόνηση, με πέντε απόντες απέναντι στη Θέλτα

Με σημαντική απουσία, που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο της τεχνικής ηγεσίας, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ
για την αυριανή (Πέμπτη, 19:45) κρίσιμη αναμέτρηση με τη Θέλτα
στην Τούμπα, για τα Playoffs του Europa League.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση με σύνθεση ανάγκης, καθώς το απουσιολόγιο γέμισε επικίνδυνα λίγο πριν τη σέντρα.
Η είδηση της ημέρας αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ.
Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος είχε αντικατασταθεί στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω ενοχλήσεων, δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.
Ο έμπειρος χαφ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από ενοχλήσεις στο ισχίο και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός προπόνησης στο πλαίσιο της διαχείρισης του προβλήματος. Είναι νοκ άουτ για το ματς με τους Ισπανούς, όπως και οι Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντεσπόντοφ, Πέλκας.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η τελευταία προπόνηση αφιερώθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα και στις στατικές φάσεις.