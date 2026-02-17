Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Τσιτσιπάς: «Καθάρισε» τον Εσαργκί και έκλεισε ραντεβού με τον Μεντβέντεφ
Τσιτσιπάς: «Καθάρισε» τον Εσαργκί και έκλεισε ραντεβού με τον Μεντβέντεφ
Άνετη πρεμιέρα στην Ντόχα (6-4, 6-4) για τον Στέφανο – Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα απέναντι στον Μεντβέντεφ (18/2) το μεσημέρι 14:00 με 14:30
Το καθήκον του έκανε με το «καλημέρα» στο Qatar Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο χωρίς να σπαταλήσει δυνάμεις, όμως πλέον καλείται να ξεπεράσει ένα υψηλό εμπόδιο που συναντά συχνά στην καριέρα του, αυτό του Μεντβέντεφ.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.33) επιβλήθηκε του Μοέζ Εσαργκί με 2-0 σετ (6-4, 6-4) σε 84 λεπτά, παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν για να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Τυνήσιου.
Ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε σοβαρός και αποτελεσματικός. Στηρίχθηκε στο καλό του σερβίς, μην επιτρέποντας στον αντίπαλό του να φτάσει ούτε σε ένα break point σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ένα «σπάσιμο» του σερβίς του Εσαργκί σε κάθε σετ ήταν αρκετό για τον 27χρονο άσο, ώστε να «κλειδώσει» τη νίκη και να στρέψει το βλέμμα του στη μεγάλη πρόκληση της επόμενης φάσης.
Η ώρα της αλήθειας με Μεντβέντεφ
Τα εύκολα όμως τελείωσαν, καθώς στον δεύτερο γύρο (Τετάρτη 18/2) 14:00 με 14:30 το μεσημέρι, ο Στέφανος πέφτει πάνω στον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος (Νο.11), ο οποίος ξεκίνησε κι αυτός με νίκη 2-0 επί του Κινέζου Τζέρι Σανγκ, αποτελεί τον «κακό δαίμονα» του Έλληνα πρωταθλητή.
Η προϊστορία είναι υπέρ του 30χρονου Ρώσου, ο οποίος προηγείται με 10-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, έχοντας κερδίσει μάλιστα και τα τρία τελευταία παιχνίδια.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.33) επιβλήθηκε του Μοέζ Εσαργκί με 2-0 σετ (6-4, 6-4) σε 84 λεπτά, παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν για να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Τυνήσιου.
Ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε σοβαρός και αποτελεσματικός. Στηρίχθηκε στο καλό του σερβίς, μην επιτρέποντας στον αντίπαλό του να φτάσει ούτε σε ένα break point σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ένα «σπάσιμο» του σερβίς του Εσαργκί σε κάθε σετ ήταν αρκετό για τον 27χρονο άσο, ώστε να «κλειδώσει» τη νίκη και να στρέψει το βλέμμα του στη μεγάλη πρόκληση της επόμενης φάσης.
Up and running 🏃♂️ @stefanos defeats Echargui 6-4, 6-4 to move into Round 2 #QatarExxonMobilOpenpic.twitter.com/M2hiDdMllA— ATP Tour (@atptour) February 17, 2026
Clean as a whistle 😚@stefanos #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/fSzg5IcPbf— Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2026
Τα εύκολα όμως τελείωσαν, καθώς στον δεύτερο γύρο (Τετάρτη 18/2) 14:00 με 14:30 το μεσημέρι, ο Στέφανος πέφτει πάνω στον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος (Νο.11), ο οποίος ξεκίνησε κι αυτός με νίκη 2-0 επί του Κινέζου Τζέρι Σανγκ, αποτελεί τον «κακό δαίμονα» του Έλληνα πρωταθλητή.
Η προϊστορία είναι υπέρ του 30χρονου Ρώσου, ο οποίος προηγείται με 10-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, έχοντας κερδίσει μάλιστα και τα τρία τελευταία παιχνίδια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα