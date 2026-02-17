Μήνυμα συσπείρωσης από τον Γιαννακόπουλο στον Παναθηναϊκό: Ας δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη
Μήνυμα συσπείρωσης από τον Γιαννακόπουλο στον Παναθηναϊκό: Ας δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη

Με αρκετές αναρτήσεις του, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ επιχείρησε να ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας του

Μήνυμα συσπείρωσης από τον Γιαννακόπουλο στον Παναθηναϊκό: Ας δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη
Μέσω αναρτήσεων στο instagram ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, δείχνοντας την απόλυτη στήριξή του σε παίκτες και προπονητή.

Πιο συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέβασε πρώτα μια φωτογραφία για κάθε παίκτη ξεχωριστά, καθώς και για τον Έργκιν Άταμαν, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο που είναι και πάλι όλοι οι παίκτες, αναφέροντας:

«Είμαστε ακόμη εδώ...Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Ταλέντο και αρ....α, έχουμε αρκετά για να δανείσουμε από λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα προς βήμα, επιστροφή στο πεπρωμένο μας. Την κορυφή»!
Μήνυμα συσπείρωσης από τον Γιαννακόπουλο στον Παναθηναϊκό: Ας δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη


Με αυτό τον τρόπο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε για ακόμη μία φορά μήνυμα στήριξης και συσπείρωσης παρά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα από Φενέρμπαχτσε και Κολοσσό, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την Κρήτη όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Θυμίζουμε το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Πηγή: Gazzetta.gr
