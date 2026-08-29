Serie A: Η Μίλαν λύγισε με 2-0 τη Βενέτσια και έκανε το «2Χ2», δείτε τα γκολ
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Serie A Μίλαν Βενέτσια

Serie A: Η Μίλαν λύγισε με 2-0 τη Βενέτσια και έκανε το «2Χ2», δείτε τα γκολ

Οι «ροσονέρι» δυσκολεύτηκαν, αλλά βρήκαν τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο και συνέχισαν με δεύτερη νίκη

Serie A: Η Μίλαν λύγισε με 2-0 τη Βενέτσια και έκανε το «2Χ2», δείτε τα γκολ
Η Μίλαν ζορίστηκε αρκετά απέναντι στη Βενέτσια, όμως κατάφερε να φτάσει στο τρίποντο χάρις σε ένα γκολ του Γκονσάλο Ράμος στο 69ο λεπτό και το αυτογκόλ του Χαλχάλ στο 89', κάνοντας το «2Χ2» στην εφετινή Serie A.

Οι «ροσονέρι» αγωνίστηκαν χωρίς τον Ζοάο, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, ετοιμάζοντας... βαλίτσες για τη Γαλατασαράι.

Ramos Off The Mark! | MILAN-VENEZIA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην ιταλική Serie A, έχουν ως εξής:

Μίλαν-Βενέτσια 2-0 (69' Γκονσάλο Ράμος, 89' αυτ. Χαλχάλ)
Μόντσα-Ουντινέζε 29/08
Σασουόλο-Τορίνο 29/08
Φιορεντίνα-Φροζινόνε 29/08
Κλείσιμο
Γιουβέντους-Πάρμα 29/08
Νάπολι-Κόμο 30/08
Κάλιαρι-Ιντερ 30/08
Λάτσιο-Τζένοα 30/08
Λέτσε-Ρόμα 30/08
Αταλάντα-Μπολόνια 30/08

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μίλαν 6 -2αγ.
Ρόμα 3
Ίντερ 3
Λέτσε 3
Νάπολι 3
Αταλάντα 3
Γιουβέντους 3
Κάλιαρι 3
Ουντινέζε 1
Κόμο 1
Μπολόνια 0
Φιορεντίνα 0
Λάτσιο 3
Σασουόλο 0
Τορίνο 0
Φροζινόνε 0
Πάρμα 0
Τζένοα 0
Βενέτσια 0 -2αγ.
Μόντσα 0

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