Αττίκ: Από την Αίγυπτο και τη θρυλική «Μάνδρα» στους μεγάλους έρωτες, τον άγριο ξυλοδαρμό και το τραγικό τέλος

Η «Μάνδρα του Αττίκ» που έγινε το νέο στέκι

Πώς γεννήθηκε το «Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες»

Μέσα σε δέκα λεπτά γράφτηκε το «Ζητάτε να σας πω»

Η άγρια επίθεση την ώρα της παράστασης

Η αρχή του τέλους

Το μοιραίο βράδυ

Τον πρώτο του γάμο, ο Αττίκ τον τέλεσε τοσε ηλικία 24 ετών με τη γαλλοπολωνέζαΑυτός ο γάμος έμελλε να σημαδευτεί από μια ανείπωτη τραγωδία. Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδάκι το οποίο σε ηλικία μόλις ενός έτους πέθανε. Έξι μήνες μετά, η σύζυγός του, μη μπορώντας να διαχειριστεί το βάρος της απώλειας, φεύγει και εκείνη από τη ζωή.Λίγο αργότερα, μπαίνει στη ζωή του η ηθοποιός, ποιήτρια και εκδότρια, ο οποίος ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του και για εκείνη έγραψε το θρυλικό τραγούδι. Το 1910 οι δυο τους παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί μέχρι τοοπότε εκείνη τον εγκατέλειψε για χάρη του αξιωματικού Σταμάτη Μερκούρη (πατέρα της Μελίνας Μερκούρη). Ο χωρισμός ήταν αβάσταχτος για τον Αττίκ που βυθίστηκε στη θλίψη.Όμως, ούτε με τον τρίτο γάμο του στάθηκε τυχερός. Ο Αττίκ, εργάστηκε ως ηθοποιός σε θιάσους και έκανε περιοδείες ανά τον κόσμο. Σε μια από τις περιοδείες του στην Αγία Πετρούπολη το 1917, λίγες μέρες πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, έπαιξε στο τσαρικό παλάτι όπου γνώρισε την, μια πανέμορφη και γοητευτική Ρωσίδα χορεύτρια. Εκείνη, τον ικέτεψε να την πάρει μαζί του όταν η κατάσταση στη χώρα έγινε εκρηκτική. Με τις πληγές ακόμα ανοιχτές, από τους δύο προηγούμενους γάμους του, ο Αττίκ αρχικά δίστασε, φοβούμενος όμως για τη ζωή της και το μέλλον της, τελικά δέχθηκε. Οι δυο τους ήρθαν στην Ελλάδα όπου το 1926 παντρεύτηκαν. Ο καλλιτέχνης όμως, ήταν τόσο αφοσιωμένος στο θέατρο και στο κοινό του με αποτέλεσμα να παραμελεί την Σούρα η οποία ερωτεύτηκε τον Θόδωρο Άγγλο και ξεκίνησαν παράνομη σχέση.Μια μέρα, ο Αττίκ είδε το παράνομο ζευγάρι να κάθεται σε ένα καφενεδάκι. Όταν έφυγαν, άφησαν πίσω τους,από αυτά που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες να πουλούν τα παιδιά στους δρόμους για μια δραχμή. Ο συνθέτης, με την λύπη να έχει χαραχτεί στο πρόσωπό του, πλησίασε και πήρε από το τραπέζι τα λουλούδια. Λίγο καιρό αργότερα,Το 1930, ο Αττίκ σταματά τις περιοδείες και επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα για να στηρίξει τη μητέρα του αφού η οικογένειά του είχε ξεκινήσει να έχει οικονομικές δυσκολίες ενώ η αδελφή του, η Νόρα, είχε αρρωστήσει βαριά.Γαλλομαθής και εκλεπτυσμένος, έγινε αμέσως το αγαπημένο παιδί των κοσμικών κύκλων. Το 1931, οδηγούμενος από τη «», το πείσμα του όταν αρνήθηκαν να του δώσουν την αμοιβή που ζητούσε στην «Όαση» του Ζαππείου, αλλά κυρίως από την επιθυμία να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο θεατράκι στα χνάρια των παρισινών cabarets της Μονμάρτης, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος, γέννησε τη θρυλική «Μάνδρα του Αττίκ».Στεγασμένη αρχικά στην οδό Μηθύμνης στην Πλατεία Αγάμων (σήμερα πλατεία Αμερικής), η Μάνδρα περιόδευε το χειμώνα σε όλη την Ελλάδα, μέχρι που βρήκε μόνιμη στέγη στην ταβέρνα «Μονμάρτη», στη διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου.Όπως έγραφε ο ίδιος ο Αττίκ, η Μάνδρα ήταν: «. Ένα ξύλινο παράπηγμα-σκηνή, ύψους έξι-επτά μέτρων, και δίπλα η αυλόπορτα-είσοδος. Στον δρόμο η πρόσοψη παριστάνει ένα φτωχικό διώροφο σπιτάκι με ζωγραφισμένα πορτοπαράθυρα».Η μούσα του, ηείχε περιγράψει: «Στο χώρο δέσποζαν επιγραφές, άλλες έξυπνες κι άλλες επίτηδες κακογραμμένες, όπως το περίφημο:, ενώ μια πελώρια επιγραφή εξόρκιζε τους θεατές να αγαπούν τα ζώα, τον Αττίκ και αλλήλους.Φυσικά υπήρχε και το περίφημο «Εκεί το κοινό, προστατευμένο από την ανωνυμία, έριχνε γράμματα με ό,τι επιθυμούσε. Στο δεύτερο μέρος της παράστασης που διαρκούσε δύο ώρες, ο Αττίκ ανέβαινε στη σκηνή, έπαιρνε τις επιστολές και τις διάβαζε απροετοίμαστος, προκαλώντας πανδαιμόνιο και αυθόρμητα γέλια στην πλατεία.Η Μάνδρα έφερεκαι ανέδειξε σπουδαία ταλέντα, όπως την Καλή Καλό, την Καίτη Ντιριντάουα, τον Ορέστη Λάσκο και τον Μίμη Τραϊφόρο.Τραγουδιστές, παρουσιαστές, μίμοι και ερασιτέχνες μουσικοί πέρασαν από την Μάνδρα. Συνδετικός κρίκος όλων ήταν ο Αττίκ ο οποίος επιζητούσε την συμμετοχή του κοινού και συνόδευε τα νούμερα με το πιάνο του και το χαρακτηριστικό του σφύριγμα. Είχε τηνκαι ο ήχος του ακουγόταν σαν κελάηδισμα.Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Αττίκ, το «, γεννήθηκε τη δεκαετία του ’30, όταν η σύζυγός του ΣούραΟ συνθέτης είχε γράψει το κομμάτι, αλλά δυσκολευόταν να βρει ένα δισύλλαβο λουλούδι για να συμπληρώσει τον στίχο». Τη λύση έδωσε το ίδιο το κοινό σε μια περιοδεία του στη Σάμο ή τη Μυτιλήνη, όταν ένας θεατής φώναξε από το βάθος «κι οι βιόλες!», δένοντας αριστουργηματικά με τη φράσηΤο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1935 με την Κάκια Μένδρη και σφραγίστηκε αργότερα από την Ελίζα Μαρέλλη και τη Δανάη Στρατηγοπούλου.Στη Μάνδρα γράφτηκε και μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του ελληνικού τραγουδιού. Ένα βράδυ, ανάμεσα στο κοινό που παρακολουθούσε την παράστασηΤο κοινό την αναγνώρισε και άρχισε να ζητάει από τον καλλιτέχνη να πει το τραγούδι που είχε γράψει για εκείνη, το «Είδα μάτια». Ο θρύλος, λέει, πως ο Αττίκ, αφού τελείωσε το πρώτο μέρος της παράστασης, έφυγε από την σκηνή, πήγε στα παρασκήνια και μετά από δέκα λεπτάΑφού το κοινό του ζήτησε ξανά να τραγουδήσει το «Είδα μάτια», εκείνος απάντησε καθισμένος στο πιάνο, τραγουδώντας για πρώτη φορά τοΟ Αττίκ σατίριζε τους πάντες, τον εαυτό του, τους θεατές, αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα της εποχής, όπως ο Βενιζέλος, ο Μεταξάς και ο Τσαλδάρης.Η ανιψιά του, Πέλεια στην εκπομπή «Ιχνηλάτες» της ΕΡΤ το 2001, είχε πει για τον θείο της πως αν και ήταν, παραδόξως αποτελούσε και τοΣε μια περίοδο οξυμένων πολιτικών παθών ανάμεσα σε Βασιλικούς και Βενιζελικούς, το βράδυ τηςτην ώρα της παράστασης, τρεις στρατιώτες σηκώθηκαν από την πλατεία. Οι θεατές υπέθεσαν ότι κατευθύνονταν στο κουτί των παραπόνων. Εκείνοι όμως προσπέρασαν το κουτί, ανέβηκαν στη σκηνή, πέταξαν κάτω τον Αττίκ καιΑφορμή για την συγκεκριμένη επίθεση, ήταν ένα σατιρικό τραγούδι κατά του πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη με θέμα την ενδεχόμενη παλινόρθωση της βασιλείας.Η πρώτη αντίδραση του κοινού ήταν να, γρήγορα όμως ανέβηκαν στην σκηνή για να σώσουν τον Αττίκ από τη δολοφονική μανία των επιτιθέμενων.Μάλιστα, λέγεται, πως ένας από τους επιτιθέμενους,έβγαλε περίστροφο και ούρλιαξε: «, πυροβολώντας στον αέρα για να διευκολύνει τη φυγή των ανδρών του.Μετά την επίθεση, ο Αττίκ δήλωνε στον Τύπο της εποχής πως:Το 1940, αρχίζει να γράφεται το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Αττίκ αφούκαι λόγω της μεγάλης αδυναμίας που της είχε, η δημιουργική του διάθεση χάνεται. Το μόνο που καταφέρνει, είναι να γράψει ένα τελευταίο τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη.Παρατηρώντας τα πουλιά πάνω στα καλώδια του ρεύματος, τα φαντάστηκε σαν νότες πάνω σε πεντάγραμμο και έγραψε το τελευταίο του τραγούδι με τον τίτλο «σύμφωνα με την ανιψιά του και αφήγησή της στο περιοδικό «Κ».του είπε τότε ο αδερφός του και η απάντηση του Αττίκ, έκρυβε μόνο πόνο για την απώλεια που ζούσε: «Η Κατοχή αλλά και οι θηριωδίες του ναζισμού λύγισαν οριστικά τον ευαίσθητο δημιουργό. Το 1944 πρωταγωνίστησε στην ταινία «» του Γιώργου Τζαβέλλα, μια ταινία με αυτοβιογραφικά στοιχεία. Κουρασμένος, υπερβολικά μελοδραματικός και καταβεβλημένος, ο Αττίκ της οθόνης ελάχιστα θύμιζε τον δυναμικό και παιχνιδιάρη δημιουργό της Μάνδρας.Λίγο πριν το θάνατό του, είχε σημειωθεί και ένατο οποίο τσάκισε την αξιοπρέπεια του Αττίκ. Ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του, φέρεται να χτύπησε τον Γερμανό» θα πει η ανιψιά του στην τηλεόραση της ΕΡΤ.Βυθισμένος σε βαριά κατάθλιψη, ο Αττίκ κάθε βράδυ που επέστρεφε στο σπίτι του, για να μπορέσει να κοιμηθεί έπαιρνε ηρεμιστικό. Το μοιραίο βράδυ,πήρε μεγαλύτερη ποσότητα. Και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Ήταν 29 Αυγούστου του 1944 και ο Αττίκ ήταν μόλις 59 ετών.