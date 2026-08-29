Στην κρίση των οίκων αξιολόγησης ξανά η Ελλάδα, «όπλα» το πλεόνασμα και η ταχεία μείωση του χρέους

Πρώτη η DBRS στις 4 Σεπτεμβρίου, ακολουθούν Scope, Moody’s, S&P και Fitch – Οι πρόωρες αποπληρωμές των 12,8 δισ. ευρώ και η ανθεκτικότητα της οικονομίας ενισχύουν το ελληνικό αφήγημα παρά την ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή