Τουρκία: Με Όσμαν, Γιουρτσεβέν και Φλιν οι κλήσεις ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου
Ο Eργκίν Αταμάν έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα έχει η Τουρκία για τα παιχνίδια ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Η Τουρκία γνωστοποίησε την αποστολή της ενόψει των παιχνιδιών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του και τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιουρτσεβέν, ενώ στην 18αδα συμπεριέλαβε και τον Μαλακάι Φλιν που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Εθνικής Τουρκίας, ως νατουραλιζέ.
Θυμίζουμε οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις (27/02) στο Βελιγράδι, ενώ το 2ο στις (02/03) στην Κωνσταντινούπολη.
Αναλυτικά η αποστολή: Ιμπραήμ Ουγουρλού, Τζαν Κορκμάζ, Τσέντι Οσμάν, Ερτζάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Χαλταλί, Φουρκάν Κορκμάζ, Ισμαήλ Ουλουσόι, Μαλακάι Φλιν, Μετέτζαν Μπιρσέν, Ονούραλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Σερτάν Σανλί, Σέημους Χαζέρ, Ταρίκ Μπιπέροβιτς, Γιγκίτ Άρσλαν, Γιγκίτ Όναν, Γιγκιτκαν Σαϊμπίρ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
A Erkek Milli Takımımızın 18 kişilik aday kadrosu belli oldu! 🇹🇷— TBF (@TBF) February 16, 2026
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00’de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 2 Mart Pazartesi günü 21.00’de ise Sırbistan’ı Turkcell… pic.twitter.com/zcP1JKIgZd
