Βεζένκοβ εν όψει Final 8: «Είσαι γελασμένος αν νομίζεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο επειδή παίζεις στην Euroleague»
Οι «ερυθρόλευκοι» ρίχνονται στη μάχη του Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ – Τι δήλωσαν Βεζένκοβ και Γουόρντ για τις παγίδες του θεσμού και τον στόχο της κούπας
Ο Ολυμπιακός επανέρχεται στο Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών, με στόχο να κατακτήσει τη 13η κούπα του στο θεσμό, συμμετέχοντας στο Allwyn Final 8 και αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, στο δεύτερο χρονικά προημιτελικό (17/12, 20.00) για τη διοργάνωση.
Σάσα Βεζένκοβ: «Είναι ένας θεσμός, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, προφανώς εμείς και ο Παναθηναϊκός. Θα γίνουν δυνατές μάχες. Το Final 8 μάς έχει διδάξει ότι πρέπει να πηγαίνεις μέρα-μέρα, μέχρι να φτάσεις στο στόχο σου. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν δίνεις το 100% και νομίζεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο επειδή παίζεις στην Ευρωλίγκα και οι άλλες ομάδες όχι, νομίζω είσαι γελασμένος. Πρέπει να μπεις στο 100%, είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ και κάθε ομάδα θα παίξει για τις πιθανότητές της. Οπότε πρέπει να είσαι στο 100% πνευματικά και σωματικά κάθε μέρα. Η ΑΕΚ παρότι έχασε τον καλύτερό της παίκτη (σ.σ. Κρις Σίλβα) παρουσιάζεται ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο συσπειρωμένη, έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, που για να το κερδίσουμε πρέπει να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό και το δικό μας μπάσκετ. Είναι ωραίο που θα δούμε κόσμο από όλες τις ομάδες να είναι μαζί στις κερκίδες, να δώσει ένα όμορφο μήνυμα και ελπίζουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ».
Τάισον Γουόρντ: «Είναι μια εμπειρία καινούργια για εμένα, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό για εμάς και πρέπει να φτάσουμε έως το τέλος της διαδρομής. Είναι πάντα σημαντικό να παίρνεις ένα τρόπαιο για την ιστορία της ομάδας. Το να πάρουμε το Κύπελλο θα είναι ξεχωριστό στην πρώτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό. Περιμένω ένα έντονο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου αγωνίζονται. Πρέπει να μπούμε αποφασισμένοι να κάνουμε όσα χρειάζονται, για κερδίσουμε το παιχνίδι και να μην περιμένουμε, ότι θα μας δοθεί εύκολα το οτιδήποτε. Είναι σαν να βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο σε περίοδο προετοιμασίας, με την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα να σταματούν για αυτή την εβδομάδα, αλλά πλέον γνωρίζω τα παιδιά πολύ καλύτερα σε σύγκριση με το ξεκίνημα της χρονιάς. Τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε τη δουλειά μας».
