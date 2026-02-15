ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ωραία κίνηση από τους οπαδούς της Άντερλεχτ, καθάρισαν το γήπεδό τους από το χιόνι, βίντεο

Οι οπαδοί των «μωβ» μπήκαν στο γήπεδο για να καθαρίσουν το χιόνι ώστε να να παίξει η ομάδα τους με την Λα Λουβιέρ

Οι φίλαθλοι της Άντερλεχτ έδειξαν την αφοσίωσή τους πριν από τον αγώνα με τη Λα Λουβιέρ με έναν απίθανο τρόπο.

Λόγω έντονης χιονόπτωσης, ο αγωνιστικός χώρος είχε καλυφθεί πλήρως, βάζοντας σε κίνδυνο την έναρξη του αγώνα για το βελγικό πρωτάθλημα.

Το προσωπικό του γηπέδου ξεκίνησε τις εργασίες εκχιονισμού, ωστόσο η βοήθεια επιπλέον εθελοντών ήταν καθοριστική.

Κάποιοι οπαδοί που βρίσκονταν στις κερκίδες έπιασαν φτυάρια και καρότσια και συνέβαλαν στο καθάρισμα του χιονιού.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους οπαδούς και τους υπαλλήλους του γηπέδου να κάνουν μαζί τον καθαρισμό του χιονιού.

