Ο Ηλιόπουλος άφησε στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων ασπρόμαυρων οπαδών έξω από την Τούμπα, φωτογραφίες

Παίκτες και Νίκολιτς άφησαν κίτρινα τριαντάφυλλα στο μνημείο εντός του γηπέδου της Τούμπας
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων και πριν την έναρξη του ματς, παίκτες και Μάριος Ηλιόπουλος άφησαν λουλούδια και στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Η κίνηση των παικτών της Ένωσης χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
