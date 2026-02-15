Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αθλητικές μεταδόσεις Κυριακής: Πού θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι αντμετωπίζουν τον Κολοσσό Ρόδου.
Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με το ντέρμπι δικεφάλων στη Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ξεχωρίζει.
Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό Ρόδου.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
00:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA All-Star Weekend State Farm All-Star Saturday Night
01:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντένις Σαποβάλοφ – Μπεν Σέλτον ATP 500
08:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS16
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS17
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS18
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ανδόρα – Βαλένθια ACB Liga
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Σασουόλο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Λιντς Emirates FA Cup
14:30 Novasports 3HD Κίελo – Σάλκε Bundesliga 2
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
15:00 Novasports Prime Οβιέδο – Μπιλμπάο La Liga
15:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Φούλαμ Emirates FA Cup
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Τζένοα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 ERT2 Sports Παναθηναϊκός – Κολοσσός Stoiximan GBL
16:30 Novasports Start Άουγκσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τουρκ Τέλεκομ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νασιονάλ – Πόρτο Liga Portugal
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΟΦΗ Super League
17:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
18:30 Novasports 3HD Λειψία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Χαρτς Scottish Premiership
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Γουίγκαν Emirates FA Cup
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Super League
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βαλένθια La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga
20:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρεμόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Τένις
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ρόμα Serie A
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπέτις La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Φαμαλικάο Liga Portugal
