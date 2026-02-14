ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Με σόου του Φουρνιέ ο Ολυμπιακός τον 95-70 τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, βίντεο

Ο Γάλλος πέτυχε 32 πόντους και οδήγησε τον Ολυμπιακό στην 18η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan Basket League

Την 18η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 90-75 του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη έχοντας σε μεγάλη ημέρα τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος πέτυχε 32 πόντους ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 21 και ο Άλεκ Πίτερς (19). 






Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται πλέον για το Final-8 του Κυπέλλου και τον προημιτελικό της Τρίτης με την ΑΕΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Ο Ηρακλής υποχρεώθηκε στην τέταρτη ήττα του σε εννιά εντός έδρας παιχνίδια και υποχώρησε στο 7-10. Ξεχώρισαν ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις με 17 πόντους, ο Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ με 14 και ο Κρις Σμιθ με 13 πόντους και επτά ριμπάουντ.


Ο αγώνας


Με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ πολύ παραγωγικούς από τα πρώτα λεπτά –σημείωσαν αθροιστικά 21 πόντους στην πρώτη περίοδο- ο Ολυμπιακός δημιούργησε από νωρίς διψήφιο προβάδισμα που έφτασε και τους 13 πόντους (8-21 στο 6’) πριν κλείσει με το 11-23. Ο Ηρακλής δεν μπορούσε να βρει λύσεις από μακριά –ήταν άστοχα τα 10 πρώτα σουτ τριών πόντων που επιχείρησαν οι παίκτες του- και έτσι στα μέσα της δεύτερης περιόδου η διαφορά άνοιξε στους 15 (19-34). Οι «κυανόλευκοι» όμως κατάφεραν, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, να κλείσουν την απόσταση στους τέσσερις (36-40) πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο με σκορ 36-42.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο στην εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου (41-44) όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα 10-0 για να επαναφέρουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (41-54 στο 23’). Ο Ολυμπιακός συντηρούσε το προβάδισμα του σε αυτά τα επίπεδα (53-68 στο 27’) με τον Φουρνιέ να παραμένει άλυτο πρόβλημα για την άμυνα του Ηρακλή. Έτσι στο 30’ οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν να βρίσκονται πολύ κοντά στη νίκη (56-74). Η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε στην τέταρτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται μέχρι και με 22 πόντους (56-78 στο 33’) και τους γηπεδούχους να μειώνουν μέχρι τους 14 (67-81 στο 36’) αλλά τον Ολυμπιακό να φτάνει χωρίς προβλήματα στην επικράτηση.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95

