Οργή των οπαδών της Γουέστ Χαμ: Διαμαρτυρία κατά της διοίκησης με πανό σε αεροπλάνο, βίντεο
Στο στόχαστρο η διοίκηση Σάλιβαν και Μπρέιντι κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου – Το μήνυμα στον ουρανό και η μάχη της παραμονής
Την ώρα που η Γουέστ Χαμ αγωνιζόταν για το Κύπελλο Αγγλίας απέναντι στην Μπέρτον Άλμπιον, οι οπαδοί της έβρισκαν έναν εντυπωσιακό τρόπο να εκφράσουν την αγανάκτησή τους κατά της ιδιοκτησίας, «κλέβοντας» την παράσταση σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
«No more BS!» στον αέρα και την εξέδρα
Λίγο πριν τη σέντρα στο «Pirelli Stadium», ένα αεροπλάνο έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό σέρνοντας ένα πανό με το ξεκάθαρο μήνυμα: «Sullivan & Brady out - no more BS!» (Έξω οι Σάλιβαν & Μπρέιντι, τέρμα τα ψέματα!).
Η διαμαρτυρία δεν έμεινε μόνο στους αιθέρες. Στις εξέδρες, οι φίλοι των «Σφυριών» ύψωσαν κόκκινες κάρτες που ανέγραφαν το ίδιο σύνθημα, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στη διοίκηση. Η κίνηση αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα και είχε προγραμματιστεί να κορυφωθεί στο 15ο λεπτό, υποδηλώνοντας τα 15 χρόνια που το συγκεκριμένο διοικητικό σχήμα βρίσκεται στο τιμόνι του συλλόγου.
Ο σχολιαστής του TNT Sports αναγνώρισε τη διαμαρτυρία στον αέρα, κάνοντας λόγο για μια «ειρηνική και ξεχωριστή κίνηση». Από την πλευρά του, ο πρώην τερματοφύλακας της ομάδας, Ρόμπ Γκριν, μιλώντας στο BBC Radio 5 Live, εξήγησε γιατί οι οπαδοί κατέφυγαν σε αυτή τη λύση:
«Οι ιδιοκτήτες έχουν απαγορεύσει τα πανό μέσα στο London Stadium, οπότε δεν επιτρέπεται να διαμαρτυρηθείς γραπτώς εντός της έδρας. Οι οπαδοί αναγκάστηκαν να γίνουν καινοτόμοι. Οι ανησυχίες τους παραμένουν, αλλά παράλληλα στηρίζουν την ομάδα στο γήπεδο».
Αγωνιστικός κατήφορος και ραντεβού με την Μπρέιντι
Η οργή των φιλάθλων πηγάζει τόσο από τη διαχείριση του γηπέδου (το οποίο θεωρούν ακατάλληλο και χωρίς ατμόσφαιρα), όσο και από την τραγική φετινή πορεία. Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στη 18η θέση της Premier League, τρεις βαθμούς μακριά από τη σωτηρία, με τον κίνδυνο του υποβιβασμού να είναι πιο ορατός από ποτέ.
Πάντως, υπό τις οδηγίες του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, η ομάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης έχοντας μόλις μία ήττα στα τελευταία πέντε ματς.
Η ένταση αναμένεται να μεταφερθεί εκτός γηπέδων στις 26 Φεβρουαρίου, όταν έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Κάρεν Μπρέιντι με το συμβούλιο των οπαδών, όπου θα τεθούν επί τάπητος θέματα εισιτηρίων, γηπέδου και της γενικότερης πορείας του συλλόγου.
«Απαγορευμένα» τα πανό στο Λονδίνο
West Ham fans have organised a plane to fly over the Burton Albion stadium with a banner attached saying;— The Away Fans (@theawayfans) February 14, 2026
“Sullivan & Brady out - no more BS”
They’ve had enough!! 😤
pic.twitter.com/fMTjsHizep
West Ham's protests against their ownership continued today, this time in the form of a flyover sporting a protest banner aimed at Karren Brady and David Sullivan ahead of their FA Cup visit to Burton Albion ✈️⚒️ pic.twitter.com/b8xQ2Zz3g3— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 14, 2026
