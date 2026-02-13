Ολυμπιακός: Σαν σήμερα το 2019 αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και γεννήθηκε το «μέχρι τέλους»
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Μέχρι Τέλους Γιώργος Αγγελόπουλος Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Ολυμπιακός: Σαν σήμερα το 2019 αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και γεννήθηκε το «μέχρι τέλους»

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε στο ημίχρονο του αγώνα της 13ης Φεβρουαρίου 2019 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ να αποχωρήσει από το γήπεδο διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία

Ολυμπιακός: Σαν σήμερα το 2019 αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και γεννήθηκε το «μέχρι τέλους»
13 ΣΧΟΛΙΑ
Πέρασαν 7 χρόνια από την ημέρα που ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε ν' αγωνιστεί στο 2ο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. 

'Ήταν 13 Φεβρουαρίου 2019 και οι δύο ομάδες έπαιζαν στον 2ο ημιτελικό του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό να είναι στο + 15 (40-25). 

Η αποχώρηση του Ολυμπιακού από το ΟΑΚΑ (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (17/6)


Οι ερυθρόλευκοι είχαν παράπονα από τα σφυρίγματα της τριάδας Παναγιώτη Αναστόπουλου, Τάσου Μάνου και Χρήστου Παναγιώτου που τους είχαν σφυρίξει 12 φάουλ ενώ στον Παναθηναϊκό είχαν δώσει 5. 

Στο ημίχρονο οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος αποφάσισαν η ομάδα να μην κατέβει να παίξει το 2ο ημίχρονο. Οι διαιτητές έδωσαν διορία αλλά ο Ολυμπιακός επέμενε και αποχώρησε. 

Αποχώρησε στο ημίχρονο του ημιτελικού Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός!


Κλείσιμο
«Ο αγώνας διεκόπη σε βάρος της ομάδας Β' (Ολυμπιακός) γιατί δεν εμφανίστηκε στην έναρξη του Β' ημιχρόνου. Χορηγήθηκαν 15' προθεσμία μετά το πέρας της οποίας έκλεισε το φύλλο αγώνος. Το σκορ στο σημείο της διακοπής ήταν 40-25», αναφέρονταν στο φύλλο αγώνος. 

Για τον Ολυμπιακό ξεκινάει μια περίοδος που ταυτίστηκε με το σύνθημα «Μέχρι τέλους». Από τον Ολυμπιακό αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. 

Τον Μάιο του ίδιου έτους δεν κατέβηκε ν' αγωνιστεί στο παιχνίδι των playoffs με τον Παναθηναϊκό με συνέπεια να υποβιβαστεί στην Α2. 

Στις 23/5/2019 ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Ολυμπιακό στην Α2. Δύο χρόνια μετά η ομάδα θα επιστρέψει στην Α1.  Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητούσε από την αρχή αλλαγή στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «φωνάζοντας» για την διαιτησία. 

Ακόμα και σήμερα το «Μέχρι τέλους» παραμένει ως σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού αλλά και στα χείλη των προέδρων της ΚΑΕ. 

Οι Πρόεδροι για το «μέχρι τέλους»!

13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης