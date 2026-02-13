Ολυμπιακός: Σαν σήμερα το 2019 αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και γεννήθηκε το «μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας διεκόπη σε βάρος της ομάδας Β' (Ολυμπιακός) γιατί δεν εμφανίστηκε στην έναρξη του Β' ημιχρόνου. Χορηγήθηκαν 15' προθεσμία μετά το πέρας της οποίας έκλεισε το φύλλο αγώνος. Το σκορ στο σημείο της διακοπής ήταν 40-25», αναφέρονταν στο φύλλο αγώνος.
Για τον Ολυμπιακό ξεκινάει μια περίοδος που ταυτίστηκε με το σύνθημα «Μέχρι τέλους». Από τον Ολυμπιακό αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή.
Τον Μάιο του ίδιου έτους δεν κατέβηκε ν' αγωνιστεί στο παιχνίδι των playoffs με τον Παναθηναϊκό με συνέπεια να υποβιβαστεί στην Α2.
Στις 23/5/2019 ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Ολυμπιακό στην Α2. Δύο χρόνια μετά η ομάδα θα επιστρέψει στην Α1. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητούσε από την αρχή αλλαγή στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «φωνάζοντας» για την διαιτησία.
Ακόμα και σήμερα το «Μέχρι τέλους» παραμένει ως σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού αλλά και στα χείλη των προέδρων της ΚΑΕ.