Εθνική ποδοσφαίρου: Το αγωνιστικό πρόγραμμα της γαλανόλευκης στο Nations League

Πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία θα κάνει η Εθνική Ομάδα στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας λίγκας του Nations League, ενώ η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη "γαλανόλευκη" θα διεξαχθεί 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία