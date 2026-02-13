Εθνική ποδοσφαίρου: Το αγωνιστικό πρόγραμμα της γαλανόλευκης στο Nations League
Εθνική ποδοσφαίρου: Το αγωνιστικό πρόγραμμα της γαλανόλευκης στο Nations League

Πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία θα κάνει η Εθνική Ομάδα στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας λίγκας του Nations League, ενώ η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη "γαλανόλευκη" θα διεξαχθεί 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία

Τις εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Σερβίας θα κληθεί να αντιμετωπίσει η εθνική Ελλάδας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποίησε η UEFA προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες.

Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της εθνικής και σύμφωνα με αυτό η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία. Συνολικά τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την εθνική ομάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)
