Εθνική ποδοσφαίρου: Το αγωνιστικό πρόγραμμα της γαλανόλευκης στο Nations League

Τις εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Σερβίας θα κληθεί να αντιμετωπίσει η εθνική Ελλάδας
στον 2ο όμιλο της League A του Nations League
2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποίησε η UEFA προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες.
Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της εθνικής και σύμφωνα με αυτό η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία.
Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία. Συνολικά τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την εθνική ομάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου
Σερβία - Ελλάδα (21:45)
Ολλανδία - Γερμανία (21:45)
2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου
Γερμανία - Ελλάδα (21:45)
Σερβία - Ολλανδία (19:00)
3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)
Γερμανία - Σερβία (21:45)