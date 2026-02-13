Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Φενέρ, Euroleague και τον ημιτελικό της Σάκκαρη στη Ντόχα
Στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων και αγώνες ποδοσφαίρου
Παρασκευή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα
Η δράση ξεκινάει στις 17:25, με την Αλ Χιλάλ να υποδέχεται την Αλ Ετιφάκ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 19:30 η Αλ Ιτιχάντ φιλοξένει την Αλ Φαϊχά (Cosmote Sport 1). Αργότερα στις 20:30, η Μπενφίκα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σάντα Κλάρα (Cosmote Sport 9) και στις 21:00 η Αϊντχόφεν με τη Φόλενταμ (Nova Sports Extra 1). Στις 21:30 η Αλμερία υποδέχεται την Ανδόρα (Nova Sports Extra 3) και την ίδια ώρα η Ντόρτμουντ τη Μάιντς (Nova Sports 3).
Ακόμη, στις 21:45 η Μίλαν θα ταξιδέψει στην έδρα της Πίζα (Cosmote Sport 2), η Τσέλσι στης Χαλ Σίτι για τον τέταρτο γύρο του Fa Cup (Cosmote Sport 3) και τέλος στις 22:00 η Έλτσε θα υποδεχθεί την Οσασούνα (Nova Sports 1).
Στο μπάσκετ η 28η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα με 5 αναμετρήσεις και την σημαντικότερη εξ΄αυτών να είναι εκείνη του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens (21:15, Nova Sports Prime). Νωρίτερα στις 20:00 η Ζάλγκιρις υποδέχεται στο Κάουνας τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Start) και στις 20:30, η Μονακό στο Πριγκιπάτο τη Μπασκόνια (Nova Sports 4).
Τέλος στις 21:30 η Παρτίζαν φιλοξενεί στο Βελιγράδι την Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 5) και την ίδια ώρα η Αρμάνι στο Μιλάνο τη Ντουμπάι BC (Nova Sports 2).
Στο τένις η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί στις 18:30 (Nova Sports 6) με την Καρολίνα Μούκοβα με στόχο ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του WTA 1000 στην Ντόχα.
- Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αλ Χιλάλ - Αλ Ετιφάκ (17:25, Cosmote Sport 3)
- Μαρία Σάκκαρη - Καρολίνα Μούκοβα (18:30, Nova Sports 6)
- Αλ Ιτιχάντ - Αλ Φεϊχα (19:30, Cosmote Sport 1)
- Ζάλγκιρις Κάουνας - Χάποελ Τελ Αβίβ (20:00, Nova Sports Start)
- Μονακό - Μπασκόνια (20:30, Nova Sports 4)
- Σάντα Κλάρα - Μπενφίκα (20:30, Cosmote Sport 9)
- Φόλενταμ - Αϊντχόφεν (21:00, Nova Sports Extra 1)
- Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε (21:15, Nova Sports Prime)
- Αλμερία - Ανδόρα (21:30, Nova Sports Extra 3)
- Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Nova Sports 5)
- Ντόρτμουντ Μάιντς (21:30, Nova Sports 3)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 2)
- Χαλ Σίτι - Τσέλσι (21:45, Cosmote Sport 3)
- Πίζα - Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)
- Έλτσε - Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1)
Πηγή: gazzetta.gr
