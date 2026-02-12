Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στη Μούχοβα για μια θέση στον τελικό του Qatar Open
Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει το απόγευμα της Παρασκευής με την Καρολίνα Μούχοβα στον ημιτελικό στη Ντόχα

Η Καρολίνα Μούχοβα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον ημιτελικό του Qatar Open. 

H Τσέχα απέκλεισε 6-3, 6-4 την  Άνα Καλίνσκαγια στον προημιτελικό και το απόγευμα (μετά τις 18:30, Novasports 6) της Παρασκευής θα παίξει με την Ελληνίδα για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου στη Ντόχα. 

Η Μούχοβα (Νο19) έχει 4-1 νίκες σε 5 παιχνίδια με την Σάκκαρη με την Ελληνίδα να έχει κερδίσει για πρώτη και τελευταία φορά το 2016 στην Αίγυπτο. 

Θυμίζουμε η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε νωρίτερα με 2-1 σετ την Ίγκα Σβιόντεκ στον προημιτελικό του τουρνουά WTA 1000!

Θα προηγηθεί στις 17:00 o αγώνας  της Γέλενα Οσταπένκο με την Βικτόρια Εμπόκο.

