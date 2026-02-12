Τεράστια Σάκκαρη απέκλεισε 2-1 σετ το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιόντεκ, και προκρίθηκε στους «4» στη Ντόχα
Μαρία Σάκκαρη Ίγκα Σβιόντεκ Τένις Qatar Open

Τεράστια Σάκκαρη απέκλεισε 2-1 σετ το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιόντεκ, και προκρίθηκε στους «4» στη Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-6, 6-4, 7-5 την Ίγκα Σβιόντεκ

Τεράστια Σάκκαρη απέκλεισε 2-1 σετ το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιόντεκ, και προκρίθηκε στους «4» στη Ντόχα
Στα ημιτελικά του Qatar Open (WTA1000) προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη αποκλείοντας 2-1 με ανατροπή το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ίγκα Σβιόντεκ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 2 ώρες και 29 λεπτά με 2-6, 6-4, 7-5της Πολωνέζας η οποία είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει 6 τίτλους Grand Slam. 



Η Σάκκαρη έχασε το 1ο σετ και προηγήθηκε 3-0 και 4-1 στο 2ο σετ. Άντεξε στην πίεση της Πολωνέζας η οποία την ισοφάρισε και πήρε το σετ με 6-4 με μπρέικ.




Στο 3ο η Σβιόντεκ έσβησε 2 ματς πόιντ αλλά με το 3ο η Σάκκαρη έφτασε στη νίκη.   Αυτή ήταν η 4η νίκη της Σάκκαρη επί της Σβιόντεκ σε 8 αγώνες και η πρώτη μετά το 2021! 

Iga Swiatek vs. Maria Sakkari | 2026 Doha Quarterfinals | WTA Match Highlights


Στα ημιτελικά θα παίξει το απόγευμα της Παρασκευής με την Μούκοβα ή την Καλίνσκαγια για μια θέση στον τελικό. 




«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη μέρα όπως η σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Νομίζεις ότι δεν θα νικήσεις  ποτέ ξανά αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να τα καταφέρεις. Πέρυσι στον 2ο γύρο εναντίον της, δεν ήμουν σίγουρη για μένα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα» είπε η Μαρία Σάκκαρη.

