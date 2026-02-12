Τεράστια Σάκκαρη απέκλεισε 2-1 σετ το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιόντεκ, και προκρίθηκε στους «4» στη Ντόχα

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-6, 6-4, 7-5 την Ίγκα Σβιόντεκ
Στα ημιτελικά του Qatar Open (WTA1000) προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη αποκλείοντας 2-1 με ανατροπή το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ίγκα Σβιόντεκ.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 2 ώρες και 29 λεπτά με 2-6, 6-4, 7-5της Πολωνέζας η οποία είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει 6 τίτλους Grand Slam.
Η Σάκκαρη έχασε το 1ο σετ και προηγήθηκε 3-0 και 4-1 στο 2ο σετ. Άντεξε στην πίεση της Πολωνέζας η οποία την ισοφάρισε και πήρε το σετ με 6-4 με μπρέικ.
Στο 3ο η Σβιόντεκ έσβησε 2 ματς πόιντ αλλά με το 3ο η Σάκκαρη έφτασε στη νίκη. Αυτή ήταν η 4η νίκη της Σάκκαρη επί της Σβιόντεκ σε 8 αγώνες και η πρώτη μετά το 2021!
Στα ημιτελικά θα παίξει το απόγευμα της Παρασκευής με την Μούκοβα ή την Καλίνσκαγια για μια θέση στον τελικό.
SENSATIONAL from Sakkari! 🤩@mariasakkari advances to the semifinals defeating Swiatek 2-6, 6-4, 7-5!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/3k55fRE1Li— wta (@WTA) February 12, 2026
ALL GRIT, NO QUIT ❤️🔥@mariasakkari defeats the three-time Doha champ!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/RBgxVimNyX— wta (@WTA) February 12, 2026
Boomin’ backhands 💥@mariasakkari | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/sXkvdTrS4k— wta (@WTA) February 12, 2026
SPECIAL SHOT FROM SWIATEK 🤩@iga_swiatek | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/7Te6DhctrP— wta (@WTA) February 12, 2026
«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη μέρα όπως η σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Νομίζεις ότι δεν θα νικήσεις ποτέ ξανά αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να τα καταφέρεις. Πέρυσι στον 2ο γύρο εναντίον της, δεν ήμουν σίγουρη για μένα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα» είπε η Μαρία Σάκκαρη.
Back believing in herself 🧡@mariasakkari | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/4w0u6aUxA5— wta (@WTA) February 12, 2026
