Τεράστια Σάκκαρη απέκλεισε 2-1 σετ το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιόντεκ, και προκρίθηκε στους «4» στη Ντόχα

«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη μέρα όπως η σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Νομίζεις ότι δεν θα νικήσεις ποτέ ξανά αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να τα καταφέρεις. Πέρυσι στον 2ο γύρο εναντίον της, δεν ήμουν σίγουρη για μένα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα» είπε η Μαρία Σάκκαρη.