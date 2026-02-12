Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Ο Ποντένσε τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική για την ομπρέλα
Ο Ποντένσε τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική για την ομπρέλα
Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague τιμώρησε τον Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού με μία αγωνιστική εκτός δράσης
Μετά την απολογία του Ντάνιελ Ποντένσε για το επίμαχο βίντεο που τον δείχνει να ρίχνει μία ομπρέλα στην εξέδρα της ΑΕΚ, το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague αποφάσισε την τιμωρία του Πορτογάλου εξτρέμ.
Συγκεκριμένα του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 80 ευρώ (η ΔΕΑΒ αντιστοίχως τον τιμώρησε με 10.000 ευρώ) και τον αποκλεισμό του για μία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στερηθεί τις υπηρεσίες του για τον αγώνα της 21ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.
Αναλυτικά η απόαση αναφέρει:
«ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026.
(αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026).»
Συγκεκριμένα του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 80 ευρώ (η ΔΕΑΒ αντιστοίχως τον τιμώρησε με 10.000 ευρώ) και τον αποκλεισμό του για μία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στερηθεί τις υπηρεσίες του για τον αγώνα της 21ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.
Αναλυτικά η απόαση αναφέρει:
«ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026.
(αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026).»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα