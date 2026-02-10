Γκαέλ Κακουτά: Η ΑΕΛ έτοιμη να κλείσει τον πρώην παίκτη της Τσέλσι

Μία ανάσα από μία μεγάλη μεταγραφή βρίσκεται η ομάδα του Κάμπου καθώς είναι έτοιμη να αποκτήσει τον πολύπειρο σέντερ φορ, Γκαέλ Κακουτά