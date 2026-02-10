To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ο Ζαφείρης βαθμολόγησε την ομάδα του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το αήττητο νταμπλ, βίντεο
Ο Ζαφείρης βαθμολόγησε την ομάδα του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το αήττητο νταμπλ, βίντεο
Στην κορυφή έβαλε τον μεγάλο αρχηγό, Αντελίνο Βιεϊρίνια και στη δεύτερη θέση τον μοναδικό εναπομείναντα του τότε ρόστερ, Δημήτρη Πέλκα
Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται να αποτελέσει παίκτη κλειδί στην πορεία του ΠΑΟΚ, όπου στόχο έχει το νταμπλ λόγω της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση του σωματείου της Θεσσαλονίκης.
Το προηγούμενο και μοναδικό νταμπλ του Δικεφάλου ήταν φυσικά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο και είχε μερικούς κοινούς πρωταγωνιστές με τη σημερινή ομάδα.
Η Super League δημοσίευσε στα Social Media ένα βίντεο μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος έβαλε σε μία λίστα από το 1 έως το 10 τους ποδοσφαιριστές του νταμπλ 2018-19.
Ο ποδοσφαιριστής αξιολόγησε από το 1 έως το 10 δέκα πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορικής σεζόν, χωρίς να έχει δικαίωμα αλλαγής απάντησης, παρά μόνο σε μία απάντησή του, όπου δεν τήρησε τον εν λόγω κανόνα.
Το προηγούμενο και μοναδικό νταμπλ του Δικεφάλου ήταν φυσικά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο και είχε μερικούς κοινούς πρωταγωνιστές με τη σημερινή ομάδα.
Η Super League δημοσίευσε στα Social Media ένα βίντεο μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος έβαλε σε μία λίστα από το 1 έως το 10 τους ποδοσφαιριστές του νταμπλ 2018-19.
Ο ποδοσφαιριστής αξιολόγησε από το 1 έως το 10 δέκα πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορικής σεζόν, χωρίς να έχει δικαίωμα αλλαγής απάντησης, παρά μόνο σε μία απάντησή του, όπου δεν τήρησε τον εν λόγω κανόνα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα