A Bola: Αποχωρεί ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε

Όπως αποκαλύπτει το πορτογαλικό Μέσο ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου μετά την τέταρτη συνεχόμενη ήττα που γνώρισε η ομάδα του

Η ήττα με 3-0 στην έδρα της Μπράγκα, φαίνεται ότι θα σηματοδοτήσει και την τελευταία παρουσία του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου στον πάγκο της Ρίο Άβε, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η A Bola στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της A Bola αναφέρει τα εξής:
«Ο 47χρονος Έλληνας τεχνικός δεν άντεξε το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων — τέσσερις διαδοχικές ήττες από Benfica, Nacional, Arouca και SC Braga — και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησης, με τη διοίκηση της SAD να αναζητά ήδη αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Ρίο Άβε διανύει περίοδο αγωνιστικής κρίσης στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας, με 20 βαθμούς σε 21 αγωνιστικές, μόλις τρεις περισσότερους από τη Santa Clara, που βρίσκεται στη ζώνη των play-off παραμονής.

Ο Συλαϊδόπουλος, ο οποίος ήρθε στην Πορτογαλία προερχόμενος από τον Ολυμπιακό, καθοδήγησε τη Ρίο Άβε σε 22 αγώνες, με απολογισμό τέσσερις νίκες, οκτώ ισοπαλίες και δέκα ήττες. Πέρα από την απογοητευτική πορεία στο πρωτάθλημα, ο σύλλογος αποκλείστηκε νωρίς και από το Κύπελλο Πορτογαλίας, ήδη από τον 3ο γύρο, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από τη Σιντρένσε, ομάδα της Δ' Εθνικής»
