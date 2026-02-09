Ο πρίγκιπας Αλβέρτος για την Μονακό: «Είναι μια κατάσταση που με ανησυχεί πολύ»
SPORTS
Μονακό πρίγκιπας Αλβέρτος

Δέσμευση για την ολοκλήρωση της σεζόν παρά τα υπέρογκα χρέη και τις καθυστερήσεις πληρωμών – Αναζητείται αγοραστής την άνοιξη για την ομάδα του Πριγκιπάτου

«Αυτή είναι μια κατάσταση που με ανησυχεί πολύ, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες θα τύχουν καλής μεταχείρισης και, πάνω απ' όλα, ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν».

Λόγια του επικεφαλής του κράτους του Μονακό, Πρίγκιπα Αλβέρτου Β', ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευσή του να βοηθήσει τον σύλλογο να ολοκληρώσει τη σεζόν, καθώς οι καθυστερήσεις στους μισθούς συνεχίζουν να αυξάνονται και οι παίκτες δεν έχουν ακόμη λάβει τους μισθούς τους για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πριγκιπάτο επιβεβαιώνει ότι θα είναι μόνο μια «γέφυρα», εν αναμονή ενός πιθανού αγοραστή την επόμενη άνοιξη. Αλλά προς το παρόν, παραμένει στο στάδιο των προκαταρκτικών συζητήσεων.

«Υπάρχουν μερικές εταιρείες του Μονακό, οι οποίες είναι χορηγοί, και λένε ότι ίσως θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σύλλογο τοπικά, αλλά δεν έχει προχωρήσει πέρα ​​από αυτό», συνέχισε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’

Δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στα χρέη, τα οποία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα L’ Equipe.

«Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει λύσεις στο Πρωτοδικείο του Μονακό (σε εμπορική ακρόαση την περασμένη Παρασκευή), οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όλα αυτά απαιτούν να αφιερωθεί χρόνος για να γίνουν οι σωστές επιλογές», κατέληξε.

