Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας απέβαλε τον διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη
Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποδύθηκε τον αστυνομικό πριν το περιστατικό
Η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου «απέβαλε από κάθε δραστηριότητα» τον διαιτητή της Β’ κατηγορίας που κατηγορείται για φερόμενη επίθεση σε ιερόδουλη.
«Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η βασιλική ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έμαθε αυτή τη Δευτέρα για τη σύλληψη ενός επαγγελματία διαιτητή της δεύτερης κατηγορίας. Βάσει των εσωτερικών κανονισμών και προκειμένου να διευκρινιστούν τα δημοσιευμένα γεγονότα, έχει ξεκινήσει έρευνα και, ως προληπτικό μέτρο, ο εν λόγω διαιτητής έχει αποκλειστεί από κάθε δραστηριότητα με άμεση ισχύ μέχρι την επίλυση της διαδικασίας», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η αστυνομία-όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα Marca- συνέλαβε έναν διαιτητή για φερόμενη επίθεση σε ιερόδουλη στη Χιχόν. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος, λέγεται ότι είναι ένας διαιτητής από την Αστουρία που υποδύθηκε τον αστυνομικό.
Η γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη Χιχόν, σε μια κατοικία στη γειτονιά Ελ Γιάνο, κάλεσε για βοήθεια και η αστυνομία πήγε στο σημείο για να εντοπίσει τον ύποπτο.
