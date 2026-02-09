To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 29-33: Πήραν το Κύπελλο στο χάντμπολ οι Πειραιώτες, δείτε βίντεο
Μετά το Σούπερ Καπ οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν και το Κύπελλο Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 33-29 της -κατόχου του τίτλου- ΑΕΚ στον τελικό του 22ου φάιναλ φορ, το οποίο έλαβε χώρα στο κλειστό του Καματερού, και διατηρούν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου και κατακτήσεις με 4/4 μετά το 2018, το 2019 και το 2023.
Παράλληλα, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε για δεύτερη φορά φέτος την Ένωση σε έναν τελικό (σ.σ. ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 24-23 του «Δικεφάλου» στο 5ο Σούπερ Καπ, το οποίο διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Καματερού, και είχε πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν), με τον Ιταλό προπονητή να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το Κύπελλο Ελλάδας.
Η ΑΕΚ πήρε δύο φορές προβάδισμα τριών τερμάτων στο α΄ μέρος (7-4 στο 12΄ και 9-6 στο 16΄), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20΄, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 16-15. Η Ένωση βρέθηκε εκ νέου στο +3 (21-18 στο 37΄ και 22-19 στο 40΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ισοφάρισαν 22-22 στο 43΄, αλλά και απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (31-27) στο 56΄, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και το τρόπαιο. Ο Κιουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ στον Ολυμπιακό (33-28) στο 58΄ και η ΑΕΚ δεν είχε πια χρόνο για την ανατροπή...
Η «χρυσή βίβλος» των τελικών
Οι τελικοί του Κυπέλλου χάντμπολ των ανδρών έχουν ως εξής:
1983 (Κυψέλη) : ΒΑΟ-Αθηναϊκός 19-16
1984 (Νέα Σμύρνη) : ΒΑΟ-Αρχέλαος Κατερίνης 21-19
1985 (Ιλίσια) : Φίλιππος Βέροιας-Νέα Ελβετία 20-19
1986 (Ιλίσια) : Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΣΕ Δούκα 23-21
1987 (Ιλίσια) : Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΣΕ Δούκα 31-20
1988 (Ιλίσια) : Ιωνικός Ν.Φ.-Αθηναϊκός 23-19
1989 (Μετς) : Ιωνικός Ν.Φ.-Φίλιππος Βερ. 22-19
1990 (Μετς) : Αρχέλαος Κατερ.-ΑΣΕ Δούκα 27-21
1991 (Μετς) : Φίλιππος Βέροιας-Βριλήσσια 30-23
1992 (Βέροια) : Φίλιππος Βέροιας-ΓΕ Βέροιας 28-24
1993 (Βύρωνας) : Ιωνικός Ν.Φ.-Αρχέλαος Κατερ. 34-33 (παράταση, κ.α. 30-30)
1994 (Μίκρα) : Αρχέλαος Κατερ.-Ιωνικός Ν.Φ. 27-25
1995 (Ιλίσια) : Σχολές Ξυνή-Φίλιππος Βέροιας 30-29 (Β΄ παρ., κ.α. 22-22, Α΄ παρ. 26-26)
1996 (Νεάπολη Θεσ.): Βριλήσσια-Αρχέλαος Κατερ. 22-21
1997 (Μετς) : Αθηναϊκός-Σχολές Ξυνή 26-24
1998 (Ιλίσια) : ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός 29-25 (παράταση, κ.α. 23-23)
1999 (Κιλκίς) : ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς 21-18
2000 (Αγ. Βαρβάρα) : Πανελλήνιος-Αρχέλαος Κατερ. 24-18
2001 (Λουτράκι) : Πανελλήνιος-Ιωνικός Ν.Φ. 20-16
2002 (Κέρκυρα) : Πανελλήνιος-Ιωνικός Ν.Φ. 20-17
2003 (Ηλιούπολη) : Φίλιππος Βερ.-Ιωνικός Ν.Φ. 32-31 (Β΄ Παρ., κ.α. 25-25, Α΄ παρ. 29-29)
2004 (Πάτρα) : ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΣΕ Δούκα 29-27
2005 (Κατερίνη) : Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 25-19
2006 (Κέρκυρα) : Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 26-24
2007 (Μετς) : Φίλιππος Βερ.-Πανελλήνιος 29-26
2008 (Βέροια) : ΑΣΕ Δούκα-Πανελλήνιος 25-24
2009 (Σέρρες) : ΑΕΚ-Φίλιππος Βέροιας 33-31 (Β΄ παρ., κ.α. 27-27, Α΄ παρ. 30-30)
2010 (Βύρωνας) : ΑΣΕ Δούκα-Βριλήσσια 26-23
2011 (Χανιά) : Βριλήσσια-ΑΕΚ 19-18
2012 (Πάτρα) : ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 25-24
2013 (Κέρκυρα) : ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 27-23
2014 (Ανω Λιόσια) : ΑΕΚ-Διομήδης Αργους 18-16
2015 (Πυλαία) : ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 29-27
2016 (Λουτράκι) : Φίλιππος Βερ.-ΑΣΕ Δούκα 21-19
2017 (Κοζάνη) : ΠΑΟΚ-Πανελλήνιος 25-23
2018 (Γλυφάδα) : Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα 26-22
2019 (Πάτρα) : Ολυμπιακός-ΑΕΚ 23-13
2020 : Δεν έγινε, καθώς διεκόπη οριστικά το κύπελλο, λόγω της πανδημίας.
2021 (Κοζάνη) : ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 24-22
2022 (Κοζάνη) : ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ 21-20
2023 (Ναύπλιο) : Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα 28-27 (παράταση, κ.α. 22-22)
2024 (Χαλκίδα) : ΠΑΟΚ-Δράμα 1986 21-20
2025 (Άνω Λιόσια) : ΑΕΚ-Βριλήσσια 43-21
2026 (Καματερό) : Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ 33-29
