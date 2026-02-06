Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Φαν Ντάικ κατά παλαιμάχων: «Σταματήστε το κυνήγι των κλικ στις πλάτες των νέων παικτών»
Φαν Ντάικ κατά παλαιμάχων: «Σταματήστε το κυνήγι των κλικ στις πλάτες των νέων παικτών»
Ο αρχηγός της Λίβερπουλ προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της σκληρής κριτικής και του «clickbait» στην ψυχική υγεία των νεαρών ποδοσφαιριστών – Η συζήτηση με τον Γκάρι Νέβιλ και η στήριξη στον Άρνε Σλοτ
Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που πλέον εργάζονται ως σχολιαστές, τονίζοντας ότι έχουν «καθήκον ευθύνης» απέναντι στη νέα γενιά παικτών όταν ασκούν κριτική.
Ο Ολλανδός στόπερ μίλησε στο Sky Sports και στον Γκάρι Νέβιλ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, αναφερόμενος στη σύγχρονη πραγματικότητα του ποδοσφαίρου και τον ρόλο των media και των social media. Αφορμή στάθηκαν και προηγούμενες δημόσιες αντιπαραθέσεις, όπως αυτή με τον Γουέιν Ρούνεϊ, αλλά και πιο πρόσφατα παραδείγματα με πρώην παίκτες να ανταλλάσσουν αιχμές δημοσίως.
«Προσωπικά μπορώ να το διαχειριστώ, αλλά ανησυχώ για την επόμενη γενιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φαν Ντάικ. «Οι πρώην κορυφαίοι παίκτες έχουν ευθύνη απέναντι στους νεότερους. Η κριτική είναι φυσιολογική και μέρος του παιχνιδιού, όμως πολλές φορές ξεφεύγει και γίνεται clickbait, χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των παικτών – ειδικά των νέων, που είναι διαρκώς στα social media».
Ο αρχηγός των «Reds» στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς οι νεαροί ποδοσφαιριστές επηρεάζονται από την έντονη διαδικτυακή κριτική: «Όταν παίζουν καλά, διαβάζουν τα θετικά σχόλια. Όταν όμως κάνουν ένα κακό παιχνίδι και δέχονται επίθεση ή bullying στα social media, αυτό μπορεί να τους επηρεάσει σοβαρά. Το έχω δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και τώρα».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κριτική προς τη Λίβερπουλ για τη φετινή της πορεία είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη, ξεκαθαρίζοντας όμως τη διαφορά ανάμεσα στην κριτική και την ασέβεια. Αναφέρθηκε και στον προπονητή της ομάδας, Άρνε Σλοτ, τονίζοντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία και χρειάζεται χρόνος.
«Υπάρχει πίεση, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά η Λίβερπουλ δεν είναι σύλλογος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις. Υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Στα μάτια μου, ο προπονητής αξίζει σεβασμό και την ευκαιρία να οδηγήσει αυτή τη διαδικασία σε θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε ο Φαν Ντάικ, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ισορροπίας και της υπευθυνότητας στον δημόσιο λόγο γύρω από το ποδόσφαιρο.
Ο Ολλανδός στόπερ μίλησε στο Sky Sports και στον Γκάρι Νέβιλ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, αναφερόμενος στη σύγχρονη πραγματικότητα του ποδοσφαίρου και τον ρόλο των media και των social media. Αφορμή στάθηκαν και προηγούμενες δημόσιες αντιπαραθέσεις, όπως αυτή με τον Γουέιν Ρούνεϊ, αλλά και πιο πρόσφατα παραδείγματα με πρώην παίκτες να ανταλλάσσουν αιχμές δημοσίως.
«Προσωπικά μπορώ να το διαχειριστώ, αλλά ανησυχώ για την επόμενη γενιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φαν Ντάικ. «Οι πρώην κορυφαίοι παίκτες έχουν ευθύνη απέναντι στους νεότερους. Η κριτική είναι φυσιολογική και μέρος του παιχνιδιού, όμως πολλές φορές ξεφεύγει και γίνεται clickbait, χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των παικτών – ειδικά των νέων, που είναι διαρκώς στα social media».
Ο αρχηγός των «Reds» στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς οι νεαροί ποδοσφαιριστές επηρεάζονται από την έντονη διαδικτυακή κριτική: «Όταν παίζουν καλά, διαβάζουν τα θετικά σχόλια. Όταν όμως κάνουν ένα κακό παιχνίδι και δέχονται επίθεση ή bullying στα social media, αυτό μπορεί να τους επηρεάσει σοβαρά. Το έχω δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και τώρα».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κριτική προς τη Λίβερπουλ για τη φετινή της πορεία είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη, ξεκαθαρίζοντας όμως τη διαφορά ανάμεσα στην κριτική και την ασέβεια. Αναφέρθηκε και στον προπονητή της ομάδας, Άρνε Σλοτ, τονίζοντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία και χρειάζεται χρόνος.
«Υπάρχει πίεση, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά η Λίβερπουλ δεν είναι σύλλογος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις. Υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Στα μάτια μου, ο προπονητής αξίζει σεβασμό και την ευκαιρία να οδηγήσει αυτή τη διαδικασία σε θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε ο Φαν Ντάικ, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ισορροπίας και της υπευθυνότητας στον δημόσιο λόγο γύρω από το ποδόσφαιρο.
"The ex-top players have a responsibility to the new generation." 💬— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 6, 2026
Virgil van Dijk opens up on the role of media in football and how it impacts players. pic.twitter.com/EWr5GAaDOz
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα