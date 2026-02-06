Φαν Ντάικ κατά παλαιμάχων: «Σταματήστε το κυνήγι των κλικ στις πλάτες των νέων παικτών»

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της σκληρής κριτικής και του «clickbait» στην ψυχική υγεία των νεαρών ποδοσφαιριστών – Η συζήτηση με τον Γκάρι Νέβιλ και η στήριξη στον Άρνε Σλοτ