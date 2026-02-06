Μονακό: Καθυστέρηση στις πληρωμές παικτών και πιθανότητα απεργίας γράφει η Meridian Sport
Στο «κόκκινο» η δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Η υπόθεση της Μονακό παραμένει σε οριακό σημείο, καθώς η εξέταση του σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης αναβλήθηκε ξανά, την ώρα που η ομάδα οδηγείται ενώπιον του Πρωτοδικείου και το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας μπαίνει επίσημα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Meridian Sport, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές παικτών, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Μάλιστα αγγίζουν τον ενάμιση μήνα

Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να οδηγήσει τους παίκτες σε απεργία αν δεν καταβληθεί ένα μέρος των μισθών τους μέχρι το τέλος της Παρασκευής. Καθόλου εύκολο αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Bασίλης Σπανούλης στο Πριγκιπάτο.

Η Μπάγερν επικράτησε της Μονακό στο Μόναχο με 91-82 στο τελευταίο ματς των δύο ομάδων στη Euroleague και την υποχρέωσε στην 5η διαδοχική ήττα της.
Πηγή:www.gazzetta.gr

