Φοβερή ανατροπή της Ραντουκάνου σε αγώνα τένις στη Ρουμανία: Ανέτρεψε το εις βάρος της 5-0 στο 1ο σετ και με σερί 11-0 πήρε την πρόκριση
Η Βρετανίδα πήρε τη νίκη με 2-0 σετ απέναντι στην Κάγια Γιούβαν και προκρίθηκε στα προημιτελικά του όπεν της Ρουμανίας

Η Έμα Ραντουκάνου κατάφερε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην νεότερη ιστορία του τένις. 

Παίζοντας στο Transylvania Open της Ρουμανίας, στο οποίο είναι και Νο1 στην κατάταξη, αντιμετώπισε την Σλοβάκα, Κάγια Γιούβαν από την οποία έμεινε πίσω με 5-0 στο πρώτο σετ σε ένα καταστροφικό διάστημα για την Βρετανίδα. 

Η Ραντουκάνου έκανε ένα φοβερό Comeback και τελικά πήρε το σετ με 7-5, ενώ με το 6-1 του δεύτερο σετ πήρε και το ματς για να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά. 

Το 11-0 σερί αποτελεί ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο γυναικών. 

Emma Raducanu vs. Kaja Juvan | 2026 Cluj-Napoca Round of 16 | WTA Match Highlights

