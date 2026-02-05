Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Championship: Η Λέστερ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 6 βαθμών λόγω οικονομικών παραβάσεων
Οι «αλεπούδες» παραβίασαν τους οικονομικούς κανόνες και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από τη ζώνη του υποβιβασμού
Η Λέστερ τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι βαθμών, αφού διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους οικονομικούς κανόνες της Premier League.
Η τιμωρία, που επιβλήθηκε από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή, την φέρνει μόλις μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και ισόβαθμη με δύο ομάδες που είναι εντός αυτής.
Μια ακρόαση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, αφού η Λέστερ κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας για την τριετή περίοδο από το 2021 ως το 2024.
Υπήρξαν επίσης δύο ακόμη κατηγορίες εναντίον του συλλόγου για μη συνεργασία και μη υποβολή των οικονομικών της λογαριασμών εγκαίρως.
Η Λέστερ μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της κύρωσης. Υποχωρεί στην 20ή θέση της Τσάμπιονσιπ, ισόβαθμη με τη Γουέστ Μπρομ και την Μπλάκμπερν.
Leicester City have been handed a 6 point deduction for breaching Premier League financial rules.— george (@StokeyyG2) February 5, 2026
They now sit 20th in the Championship. pic.twitter.com/lFj59hLGGb
