Championship: Η Λέστερ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 6 βαθμών λόγω οικονομικών παραβάσεων
SPORTS
Λέστερ Premier League Championship αφαίρεση βαθμών

Championship: Η Λέστερ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 6 βαθμών λόγω οικονομικών παραβάσεων

Οι «αλεπούδες» παραβίασαν τους οικονομικούς κανόνες και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από τη ζώνη του υποβιβασμού

Championship: Η Λέστερ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 6 βαθμών λόγω οικονομικών παραβάσεων
Η Λέστερ τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι βαθμών, αφού διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους οικονομικούς κανόνες της Premier League.

Η τιμωρία, που επιβλήθηκε από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή, την φέρνει μόλις μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και ισόβαθμη με δύο ομάδες που είναι εντός αυτής.

Μια ακρόαση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, αφού η Λέστερ κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας για την τριετή περίοδο από το 2021 ως το 2024.

Υπήρξαν επίσης δύο ακόμη κατηγορίες εναντίον του συλλόγου για μη συνεργασία και μη υποβολή των οικονομικών της λογαριασμών εγκαίρως.

Η Λέστερ μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της κύρωσης. Υποχωρεί στην 20ή θέση της Τσάμπιονσιπ, ισόβαθμη με τη Γουέστ Μπρομ και την Μπλάκμπερν.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης