Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Βέλγος Λάμπρεχτς διαιτητής στο ντέρμπι αιωνίων
Ο Γερμανός Στέγκεμαν θα διευθύνει το Άρης - ΠΑΟΚ
Ο Βέλγος Έρικ Λάμπρεχτς θα διευθύνει το ντέρμπι της Κυριακής (21:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.
Πρόκειται για elite διαιτητή ο οποίος δεν έχει σφυρίξει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βοηθοί του στον αγώνα της 20ης ημέρας της Stoiximan Super League θα είναι οι Βέιρντ, Μόντενι, 4ος Πολυχρόνης και VAR οι Βερμπούμεν, Μπούρντεντ' Χουΐ.
Στο Άρης - ΠΑΟΚ (Κυριακή, 19:00) θα σφυρίζει ο Σάσα Στέγκεμαν, που ήταν και στο περσινό 0-0 των δύο ομάδων.
Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:
Πανσερραϊκός-ΑΕΚ: Τζήλος (Κορωνάς, Στεφανής, 4ος Μόσχου, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)
ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Τσιμεντερίδης (Μπαλιάκας, Στάικος, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)
Άρης-ΠΑΟΚ: Στέγκεμαν (Γκουνς, Μάιμπουμ, 4ος Κατικογιάννης, VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Λάμπρεχτς (Βέιρντ, Μόντενι, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Βερμπούμεν, Μπούρντεντ' Χουΐ)
Λάρισα-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου)
Αστέρας-Βόλος: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Μπουξμπάουμ, 4ος Γιαννούκας, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)
Κηφισιά-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)
