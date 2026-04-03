Πέρασαν 8 χρόνια από το ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο κόντρα στη Γιουβέντους που κατέρριψε τους νόμους της βαρύτητας, βίντεο
Κριστιάνο Ρονάλντο Γιουβέντους Ρεάλ Μαδρίτης ανάποδο ψαλίδι Champions League

Πέρασαν 8 χρόνια από το ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο κόντρα στη Γιουβέντους που κατέρριψε τους νόμους της βαρύτητας, βίντεο

Ο Πορτογάλος σαν σήμερα πριν  από 8 χρόνια πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχουν μπει στο Champions League και άφησε με ανοιχτό το στόμα τον Ζινεντίν Ζιντάν

Πέρασαν 8 χρόνια από το ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο κόντρα στη Γιουβέντους που κατέρριψε τους νόμους της βαρύτητας, βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά, ίσως για την εκκεντρική του συμπεριφορά και τον υπέρ του δέοντος εγωισμό του, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη ποδοσφαιρική του ευφυΐα. 

 Ο Κριστιάνο σαν σήμερα (3/4) 8 χρόνια πριν κατέρριψε τους νόμους της βαρύτητας και πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του Champions League κόντρα στη Γιουβέντους  με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά. 

Ο Καρβαχάλ του έκανε τη σέντρα ο Πορτογάλος πήδηξε στα 2,5 μέτρα  και με ανάποδο ψαλίδι έκανε τότε το 2-0 για τη Ρεάλ που τελικά είχε επικρατήσει με 3-0. 

Οι φίλαθλοι της Γιουβέντους, παρότι είδαν την ομάδα τους να δέχεται ένα αριστούργημα, δεν δίστασαν να σηκωθούν όρθιοι και να χειροκροτήσουν τον Πορτογάλο σταρ για τη μαγεία που μόλις είχαν δει.


Ήταν μια στιγμή αθλητικού μεγαλείου, μια αναγνώριση της ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας του Ρονάλντο.

Ακόμα και ο προπονητής του, Ζινεντίν Ζιντάν, που …κάτι ξέρει από πανέμορφα γκολ στη διοργάνωση, δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του.

18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Best of Network

Δείτε Επίσης