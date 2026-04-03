Πέρασαν 8 χρόνια από το ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο κόντρα στη Γιουβέντους που κατέρριψε τους νόμους της βαρύτητας, βίντεο
Ο Πορτογάλος σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχουν μπει στο Champions League και άφησε με ανοιχτό το στόμα τον Ζινεντίν Ζιντάν
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά, ίσως για την εκκεντρική του συμπεριφορά και τον υπέρ του δέοντος εγωισμό του, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη ποδοσφαιρική του ευφυΐα.
Ο Κριστιάνο σαν σήμερα (3/4) 8 χρόνια πριν κατέρριψε τους νόμους της βαρύτητας και πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του Champions League κόντρα στη Γιουβέντους με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά.
Ο Καρβαχάλ του έκανε τη σέντρα ο Πορτογάλος πήδηξε στα 2,5 μέτρα και με ανάποδο ψαλίδι έκανε τότε το 2-0 για τη Ρεάλ που τελικά είχε επικρατήσει με 3-0.
Οι φίλαθλοι της Γιουβέντους, παρότι είδαν την ομάδα τους να δέχεται ένα αριστούργημα, δεν δίστασαν να σηκωθούν όρθιοι και να χειροκροτήσουν τον Πορτογάλο σταρ για τη μαγεία που μόλις είχαν δει.
Ήταν μια στιγμή αθλητικού μεγαλείου, μια αναγνώριση της ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας του Ρονάλντο.
Ακόμα και ο προπονητής του, Ζινεντίν Ζιντάν, που …κάτι ξέρει από πανέμορφα γκολ στη διοργάνωση, δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του.
This angle of Cristiano Ronaldo’s bicycle vs Juventus. 😳 pic.twitter.com/YMIePDFpdi— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 2, 2026
🔙📆Tal día como hoy en 2018…— La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) April 3, 2026
Cristiano Ronaldo dejaba esta maravilla de chilena vs Juventus en la ida de los 1/4 de final de la #UCL.
Buffon solo pudo ver como entrara y el Real Madrid ganó 0-3 en el Juventus Stadium. pic.twitter.com/2JNiMMCFFr
