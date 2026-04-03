Μόρις για τη Βιλερμπάν: Παίζει σκληρά και έχει καλό ρεκόρ στα τελευταία παιχνίδια
SPORTS
Ο Μόντε Μόρις μίλησε για το παιχνίδι της Παρασκευής στη Λυών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (21:00) την Βιλερμπάν στην Λυών για την 35η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μόντε Μόρις που επέστρεψε για τα καλά στο ερυθρόλευκο rotation, λίγο μετά την προσγείωση στην Γαλλία, μίλησε στο olympiacosbc.gr για το παιχνίδι και όχι μόνο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μόντε Μόρις

Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από την έδρα της Βιλερμπάν;

«Να μην κοιτάξουμε το ρεκόρ τους. Τους τελευταίους 4 αγώνες είναι πέρα για πέρα ανταγωνιστικοί. Παίζουν πολύ σκληρά και είναι αρκετά physical. Όλοι θέλουν να παίξουν το καλύτερο τους παιχνίδι κόντρα σε εμάς και εμείς πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι».

Έκανες μια πολύ συμπαγή εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Νιώθεις ότι σιγά-σιγά βρίσκεις και πάλι τον ρυθμό σου;

«Δεν είμαι σίγουρος. Προπονούμαι καλά. Η τελευταία μου εβδομάδα στην προπόνηση ήταν πολύ καλή και κατά έναν τρόπο γνώριζα ότι θα έχω ένα καλό παιχνίδι. Τώρα έχω αρχίσει να νιώθω και πάλι πιο άνετα και πιστεύω ότι και αύριο θα έχω ένα ακόμα συμπαγές παιχνίδι».

Φτάνουμε στα τελευταία παιχνίδια της Regular Season. Είναι ο Ολυμπιακός στην καλύτερη κατάσταση της χρονιάς;

«Ναι, νιώθω ότι είμαστε. Ξέρουμε ότι έχει έρθει αυτή η στιγμή της σεζόν, όπου πρέπει να γινόμαστε όλο και πιο σκληροί».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο μας που ταξίδεψε στην Λυών για να σας δει;

«Ευχαριστούμε για την στήριξη και την αγάπη σας. Την νιώθουμε συνεχώς και να ξέρετε ότι τα δίνουμε όλα για εσάς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

