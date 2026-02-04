Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Serie A: Πέρασε με τριάρα απ' την Μπολόνια η Μίλαν και πλησίασε την κορυφή, δείτε τα γκολ
Serie A: Πέρασε με τριάρα απ' την Μπολόνια η Μίλαν και πλησίασε την κορυφή, δείτε τα γκολ
Οι ροσονέρι διέλυσαν την Μπολόνια εκτός έδρας με 3-0 και μείωσαν τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Ίντερ
Η Μίλαν επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας με τη Ρόμα (1-1), περνώντας με το εμφατικό 3-0 απ' την έδρα της Μπολόνια στο ματς που ολοκλήρωσε την 23η αγωνιστική στη Serie A και μείωσε ξανά στους 5 βαθμούς την απόστασή της απ' την πρωτοπόρο Ίντερ.
Τα γκολ των Λόφτους-Τσικ (20') και Ενκουκού (39' πέναλτι) απλοποίησαν τα πράγματα για τους «ροσονέρι», οι οποίοι «σφράγισαν» το μεγάλο διπλό με το τέρμα του Ραμπιό στο 48'. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης έμεινε στον πάγκο της Μπολόνια και πέρασε αλλαγή στο 78ο λεπτό στη θέση του Μιράντα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23η αγωνιστικής και η βαθμολογία της Serie A έχουν ως εξής:
Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)
Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)
Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11' Βεργκάρα, 49' Χουάν Ζεσούς - 57' Σόλομον)
Κάλιαρι-Βερόνα 4-0 (36΄ Ματσιτέλι, 45+2΄ Κιλιτσόι, 84΄ Σουλεμάνα, 90+1΄ Ιντρίσι)
Τορίνο-Λέτσε 1-0 (29' Άνταμς)
Κόμο-Αταλάντα 0-0
Κρεμονέζε-Ίντερ 0-2 (16' Μαρτίνες, 31' Ζιελίνσκι)
Πάρμα-Γιουβέντους 1-4 (51΄ αυτ. Καμπιάσο - 15΄, 54΄ Μπρέμερ, 37΄ ΜακΚένι, 64΄ Ντέιβιντ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Ίντερ 55
Μίλαν 50
Νάπολι 46
Γιουβέντους 45
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 36
Λάτσιο 32
Ουντινέζε 32
Μπολόνια 30
Σασουόλο 29
Κάλιαρι 28
Τορίνο 26
Τζένοα 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17
Βερόνα 14
Πίζα 14
