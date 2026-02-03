ΠΑΟΚ: Εκτός για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

Μετά την μαγνητική της Τρίτης ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη και με τον Άρη την Κυριακή