Ο Μαξιμέν που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό αποχώρησε από την Κλαμπ Αμέρικα λόγω ρατσιστικής επίθεσης στα παιδιά του
Ο Αλάν Σεν Μαξιμέν αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με την Κλαμπ Αμέρικα, έπειτα από επαναλαμβανόμενα ρατσιστικά περιστατικά που είχαν ως στόχο τα παιδιά του
Η θητεία του Αλαν Σεν Μαξιμέν στην Κλαμπ Αμέρικα, έληξε απότομα λίγους μήνες μετά την άφιξη του Γάλλου εξτρέμ στο Μεξικό, με τον σύλλογο ν' ανακοινώνει την αποχώρησή του, δύο ημέρες αφ' ότου αποκάλυψε ότι τα παιδιά του είχαν γίνει στόχος ρατσιστικών επιθέσεων.
Ο 28χρονος πρώην εξτρέμ της Νιουκάστλ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της Liga MX τον Αύγουστο, σε μια συμφωνία έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά κατάφερε να πραγματοποιήσει μόλις 15 εμφανίσεις πριν από την ξαφνική αποχώρησή του, εχθές Σάββατο (31/1).
Η διοίκηση του μεξικανικού συλλόγου, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον έμπειρο άσο, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, παρά το γεγονός ότι καμμία από τις δύο πλευρές, δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στην απόφασή του να αποχωρήσει.
«Επαναλαμβάνουμε την έντονη καταδίκη μας για οποιαδήποτε πράξη διάκρισης ή/και βίας που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στον Αλαν Σεντ Μαξιμέν και στην οικογένειά του, οι οποίοι έχουν την υποστήριξη όσων συμμετέχουν σε αυτό το ίδρυμα. Σ' ευχαριστούμε πολύ που φορέσατε τα χρώματά μας, Αλαν Σεντ Μαξιμέν», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Κλαμπ Αμέρικα.
Με ανάρτηση του στο Instagram, ο Γάλλος επιθετικός αναφέρθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως επιθέσεις εναντίον των παιδιών του, καθιστώντας σαφή την αποφασιστικότητά του να προστατεύσει την οικογένειά του:
«Το πρόβλημα δεν είναι το χρώμα του δέρματος, είναι το χρώμα των σκέψεων. Οι άνθρωποι μου επιτίθενται, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Μεγάλωσα μαθαίνοντας να αντιστέκομαι στις επιθέσεις, είτε είναι ανεπαίσθητες και κρυφές, είτε άμεσες. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν θα ανεχθώ ποτέ, και αυτό είναι οι άνθρωποι να επιτίθενται στα παιδιά μου.
Η προστασία των παιδιών μου είναι η προτεραιότητά μου.
Θα αγωνισθώ με όλη μου τη δύναμη για να διασφαλίσω ότι θα είναι σεβαστά και αγαπημένα, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματός τους.
Λοιπόν, σε όσους τόλμησαν να επιτεθούν στα παιδιά μου, λέω το εξής: κάνατε λάθος. Θα αγωνίζομαι πάντα για να προστατεύσω την οικογένειά μου και κανένα άτομο ή απειλή δεν θα με τρομάξει ποτέ».
Από την πλευρά του, ο προπονητής της Αμέρικα, Αντρέ Ζαρντίν, δήλωσε ότι είναι «πραγματική ντροπή» να χάσει έναν παίκτη του βεληνεκούς του Σεντ Μαξιμέν: «Είναι ένας σπουδαίος παίκτης που τα πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα και έχει την ικανότητα να παίξει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα στον κόσμο.
Ηταν μια μεγάλη αλλαγή για αυτόν, η μετακόμιση από την Ευρώπη στο Μεξικό. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τον αντικαταστήσουμε».
