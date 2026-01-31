Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Super League 1 Ολυμπιακός ΑΕΚ Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Με μοναδικό επιθετικό τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός, στην αποστολή ο Αντρέ Λουίζ

Χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα κατέβει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός.

Ο κορυφαίος επιθετικός του Ολυμπιακού που έχει σπουδαία παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ έμεινε εκτός αποστολής από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι της Κυριακής (21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Ο Μαροκινός είχε κάποιες ενοχλήσεις στο ματς με τον Άγιαξ αλλά ήταν τρομερά καταπονημένος από τα σερί παιχνίδια σε Κόπα Άφρικα και στον Ολυμπιακό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός.

Ο Ταρέμι είναι ο μοναδικός επιθετικός της ομάδας του Πειραιά αφού και ο Γιάρεμτσουκ πάει στη Λιόν για να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει.

Στην αποστολή είναι για πρώτη φορά ο Αντρέ Λουίζ ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Λορέντζο Πιρόλα. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο ,Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι.




