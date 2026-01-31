Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Με μοναδικό επιθετικό τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός, στην αποστολή ο Αντρέ Λουίζ
Χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα κατέβει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός.
Ο κορυφαίος επιθετικός του Ολυμπιακού που έχει σπουδαία παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ έμεινε εκτός αποστολής από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι της Κυριακής (21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Μαροκινός είχε κάποιες ενοχλήσεις στο ματς με τον Άγιαξ αλλά ήταν τρομερά καταπονημένος από τα σερί παιχνίδια σε Κόπα Άφρικα και στον Ολυμπιακό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός.
Ο Ταρέμι είναι ο μοναδικός επιθετικός της ομάδας του Πειραιά αφού και ο Γιάρεμτσουκ πάει στη Λιόν για να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει.
Στην αποστολή είναι για πρώτη φορά ο Αντρέ Λουίζ ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Λορέντζο Πιρόλα.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο ,Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι.
