Ερυθρός Αστέρας-Dubai BC 95-92: Τέσσερις σερί νίκες για τους Σέρβους
Ο Νουόρα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» με 22 πόντους, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε καθοριστική συμβολή με 16 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ
Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Dubai Basketball με 95-92 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με διαφορά 20 πόντων στο φινάλε της πρώτης περιόδου (34-14), είδε τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν μέχρι το ημίχρονο, όμως διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος, έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Ερυθρός Αστέρας-Dubai Basketball: Ο αγώνας
Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν καταιγιστικός στο πρώτο δεκάλεπτο, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά. Οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους και προηγήθηκαν με 34-14 στο 10’, σουτάροντας 8/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 3/3 βολές! Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς μοίρασαν 10 ασίστ στο διάστημα αυτό, χωρίς κανένα λάθος, απέναντι στην ομάδα από το Εμιράτο, που δεν κατάφερε να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων.
Στη συνέχεια, ωστόσο, η Dubai Basketball βελτίωσε αισθητά την άμυνά της και με επιμέρους σκορ 27-10 στη δεύτερη περίοδο μείωσε τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 44-41. Ο Καμπενγκέλε ηγήθηκε των φιλοξενούμενων με 13 πόντους (5/5 δίπ.), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση της διαφοράς. Η Dubai Basketball συνέχισε να πιέζει, όμως ο Ερυθρός Αστέρας διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και προηγήθηκε με 68-61 στο 30’. Μάλιστα, ο Κάλινιτς ανέβασε εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τους Σέρβους να προηγούνται με 74-64 στο 33’ και τελικά να φτάνουν στη νίκη με 95-92.
Τα δεκάλεπτα: 34-14, 44-41, 68-61, 95-92.
Πηγή: www.gazzetta.gr
