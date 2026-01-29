Φενερμπαχτσέ - Αναντολού Εφές 79-62: Κυρίαρχοι στο τουρκικό ντέρμπι οι πρωταθλητές Ευρώπης

Κλείσιμο

Ντέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Η Φενέρ κυριάρχησε απέναντι στην Αναντολού Εφές, μετατρέποντας τον «εμφύλιο» σε παράσταση για έναν ρόλο.Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά είχε φτάσει και στο +25 για λογαριασμό των γηπεδούχων, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας έχοντας 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές και 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.Πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ., 3ριμπ.) ενώ «γεμάτο» παιχνίδι και από τον Γουέιντ Μπάλντγουιν με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.Μέχρι το πρώτο πεντάλεπτο η μία ομάδα συναγωνιζόταν την άλλη στις κακές επιλογές, κάτι που αποτυπώθηκε από το σκορ (7-6).Έκτοτε ωστόσο η Φενέρ άρχισε να ανεβάζει στροφές και πραγματοποίησε δια χειρός Μπιμπέροβιτς ένα σερί 12-0 με το οποίο προηγήθηκε με +13 πόντους (19-6) έχοντας ανακτήσει ολοκληρωτικά το μομέντουμ στο ματς.Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 18-2 για το +17 (25-8) ακριβώς με τη λήξη του δεκαλέπτου, έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση του αγώνα και ο Νάντο Ντε Κολό.Οι γηπεδούχοι είχαν 3/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολες και 5 ασίστ για ένα λάθος, ενώ η Εφές 0/6 τρίποντα και 6 λάθη! Κάτι που αποτυπώθηκε και στο παρκέ.Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και το +20 (30-10) αλλά έκτοτε η Φενέρ έριξε ταχύτητα, ακολούθησε η αστοχία με τους Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς στον πάγκο για τις απαραίτητες ανάσες με αποτέλεσμα η Εφές να μειώσει στους 12 πόντους (37-25) αλλά να μην πλησιάσει περισσότερο έως και τη λήξη του πρώτου μέρους (39-25) έχοντας ευστοχήσει η ομάδα του Πάμπλο Λάσο σε μόλις δύο τρίποντα ύστερα από 13 προσπάθειες (2/13).Επίσης η Εφές είχε 6 ασίστ για 8 λάθη ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασικάβιτσους (Μπιμπέροβιτς 8π., Μπάλντγουιν 8π.-6ασ., Ντε Κολό 7π.) 8/16 δίποντα, 5/13 τρίποντα, έχοντας κάνει και έξι λάθη (από τα 7 συνολικά έως το τέλος του ημιχρόνου) στην δεύτερη περίοδο.Έκτοτε το μόνο που έκανε η Φενέρ ήταν να ελέγξει το παιχνίδι και να εκτοξεύσει τον δείκτη του σκορ και στο +25 (59-34 και 61-36) πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο στο 61-39.Οι Χόρτον-Τάκερ (15π.), Νάντο Ντε Κολό (12π.) και Μπάλντγουιν (8π., 8ασ., 2ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν κάνει την μεγαλύτερη διαφορά.