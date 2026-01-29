H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Αποθέωση της Μarca στον Μεντιλίμπαρ: Ανάμεσα σε Όλυμπο και Θρύλο
Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο με τον Βάσκο στον πάγκο του και συνεχίζει να κάνει ευρωπαϊκά όνειρα με τον ισπανικό τύπο να αποθεώνει τον αρχιτέκτονα των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία ιστορική πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, νικώντας τον Άγιαξ με 2-1 μέσα στο Άμστερνταμ.
Ο Ολυμπιακός θα μάθει την Παρασκευή τον αντίπαλό του, ο οποίος θα είναι ένας εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν, κάτι που σημαίνει ότι ο δρόμος των ερυθρολεύκων είναι ανοιχτός για τους «16» της διοργάνωσης.
Η ισπανική εφημερίδα Marca αποθέωσε τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει μετατρέψει τους Πειραιώτες σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, που οι πορείες που πετυχαίνει δεν είναι πλέον έκπληξη αλλά κανόνας.
Στα 2 χρόνια συνολικά που βρίσκεται στον ερυθρόλευκο πάγκο, ο Βάσκος έχει καταφέρει ότι δεν πίστευε κανένας φίλος του Ολυμπιακού.
Κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο (Conference League), προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Europa League τερματίζοντας 7ος στη League Phase, ενώ φέτος στην πιο δύσκολη έκδοση του Champions League, εξασφάλισε με την 18η θέση την παρουσία του με τους Πειραιώτες στην ενδιάμεση φάση και δεν σταματάει εκεί, όπως είπε μετά τον θρίαμβο επί του Άγιαξ.
Αναλυτικά οι αναφορές των ισπανικών εφημερίδων για τον Βάσκο:
MARCA: «Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ταβάνι στην Ευρώπη: Ο Ολυμπιακός κάνει απόβαση στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».
AS: «Το συνεχόμενο θαύμα του Μεντιλίμπαρ: Ο Ολυμπιακός την πρόκριση »
Mundo Deportivo: «Ο Μεντιλίμπαρ κατακτά το Άμστερνταμ και βάζει τον Ολυμπιακό στην ευρωπαϊκή ελίτ».
Relevo: «Από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Ισπανία, στη δόξα του Champions League με τον Ολυμπιακό: Αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι από άλλο πλανήτη».
Estadio Deportivo: «Ο Μεντιλίμπαρ μεγαλώνει τον μύθο του: Ιστορική πρόκριση στο "κάστρο" του Άγιαξ».
⭐️ Mendilibar, entre el Olimpo y la Leyenda ⭐️— MARCA (@marca) January 29, 2026
🏆 Lo que está logrando con Olympiacos es... maravilloso 😍 pic.twitter.com/SZtNTPClgG
