Ευρωπαϊκό πόλο γυναικών: Η Εθνική έκανε το 3χ3 διαλύοντας με 26-5 τη Γερμανία, δείτε βίντεο

Νέα εντυπωσιακή εμφάνιση και ένας ακόμη περίπατος για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη που σφράγισε και τυπικά την πρώτη θέση στον όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος





Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το 3χ3 στον Α' όμιλο της διοργάνωσης επικρατώντας με το εντυπωσιακό 26-5 της Γερμανίας, ολοκλήρωσε ως πρώτη στον όμιλο και πλέον στρέφει την προσοχή της στη Β' φάση από την οποία θα προκύψουν και οι ομάδες που θα συνεχίσουν στα ημιτελικά.



Η Γερμανία δεν μπόρεσε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση και πριν συμπληρωθούν τρία λεπτά αγώνα το σκορ είχε φτάσει στο 4-0. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη ήταν ασταμάτητη με επτά γκολ και τρία κερδισμένα πέναλτι, η εθνική σημείωσε δέκα (!) τέρματα στην κόντρα, ενώ «έβγαλε» άμυνα και τις επτά φορές που βρέθηκε με παίκτρια λιγότερη. Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερα γκολ από τα πέντε γκολ της Γερμανίας τα πέτυχε η 39χρονη Μπάρμπαρα Μπούικα, κάποτε μία από τις καλύτερες φουνταριστές στον κόσμο (με θητεία και στον Ολυμπιακό) και πρωταθλήτρια Ευρώπης με την εθνική Ουγγαρίας το 2016, η οποία έχει πάρει πλέον τη γερμανική υπηκοότητα.







Η εθνική είχε 3/4 με παίκτρια παραπάνω, 4/6 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 4 από θέση φουνταριστού και 10 στην κόντρα.

Η Γερμανία είχε 0/7 με παίκτρια παραπάνω, 4/5 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.



Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (



ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε



Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας είναι το ερχόμενο Σάββατο (31/1, 15:00) η Ιταλία, η οποία με τη σειρά της προκρίθηκε αήττητη από τον Γ΄Όμιλο, ενώ την Κυριακή (1/2, 20:45) θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης Σερβία-Κροατία. Στόχος των διεθνών μας είναι να περάσουν αήττητες στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (σ.σ. προκρίνονται οι δύο πρώτες από τον Ε΄ και τον ΣΤ΄ Όμιλο).



Η βαθμολογία του Α' ομίλου (σε 3 αγώνες)

ΕΛΛΑΔΑ 9 βαθμοί



Γαλλία 3 (2 αγ.)



Γερμανία 3



Σλοβακία 0 (2 αγ.)



Στους αγώνες που προηγήθηκαν:



Ιταλία-Τουρκία 25-11 (Γ΄ Όμιλος)



Ολλανδία-Ισραήλ 23-6 (Δ΄ Όμιλος)



Ρουμανία-Ισπανία 4-22 (Β΄ Όμιλος).



Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Πέμπτης (29/1):



17:30 Ουγγαρία - Πορτογαλία (Β΄ Όμιλος)



19:00 Σερβία – Κροατία (Γ΄ Όμιλος)



20:45 Γαλλία – Σλοβακία (Α΄Όμιλος)



22:15 Ελβετία- Μεγ. Βρετανία (Δ΄Όμιλος)