Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ ήταν εκστασιασμένος με τον κόσμο και την πρόκριση
Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ ήταν εκστασιασμένος με τον κόσμο και την πρόκριση
Παρών στο Άμστερνταμ, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έκρυψε τη χαρά του για την τεράστια πρόκριση του Ολυμπιακού
Ο Αντρέ Λουίζ, το μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έζησε μέσα στο γήπεδο τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ και την τεράστια πρόκριση.
Στο τέλος βρέθηκε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε έξαλλα με τους νέους του συμπαίκτες και στη συνέχεια μίλησε στο Mega, όπου εκστασιασμένος δήλωσε:
«Μία μεγάλη νίκη. Έζησα μία μεγάλη στιγμή, μία δραματική πρόκριση. Ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος. Χιλιάδες οπαδοί ήρθαν από την Ελλάδα και υποστήριξαν την ομάδα σε μία σπουδαία βραδιά».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg0lcfhk81rl)
Στην ερώτηση τι υπόσχεται στον κόσμο απάντησε: «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα, να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους. Είδα από την πρώτη στιγμή πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο κόσμος και είμαι χαρούμενος που θα παίζω γι' αυτούς τους οπαδούς».
gazzetta.gr
Στο τέλος βρέθηκε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε έξαλλα με τους νέους του συμπαίκτες και στη συνέχεια μίλησε στο Mega, όπου εκστασιασμένος δήλωσε:
«Μία μεγάλη νίκη. Έζησα μία μεγάλη στιγμή, μία δραματική πρόκριση. Ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος. Χιλιάδες οπαδοί ήρθαν από την Ελλάδα και υποστήριξαν την ομάδα σε μία σπουδαία βραδιά».
Στην ερώτηση τι υπόσχεται στον κόσμο απάντησε: «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα, να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους. Είδα από την πρώτη στιγμή πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο κόσμος και είμαι χαρούμενος που θα παίζω γι' αυτούς τους οπαδούς».
gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα