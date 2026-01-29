Μεντιλίμπαρ: «Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε ξανά, θέλουμε να συνεχίσουμε στην διοργάνωση»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, τον Τσικίνιο, τον επόμενο αντίπαλο στην επόμενη φάση και τον μεγάλο στόχο της ομάδας.«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυσκολευτήκαμε πολύ στο α΄ ημίχρονο, προηγηθήκαμε, μας ισοφάρισαν, προηγηθήκαμε ξανά και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, ήταν κάτι που το θέλαμε, το δουλέψαμε, πήραμε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και αρχίζουμε ξανά να ονειρευόμαστε για την επόμενη φάση».«Να συνεχίσουμε σε αυτή την διοργάνωση, να μπορέσουμε να προκριθούμε ξανά και να πάρουμε το πρωτάθλημα θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό και είναι ένας μεγάλος στόχος».«Πρέπει να κάνεις επιλογή, να διαλέξεις, αποφασίσαμε να βάλουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ροντινέι σαν εξτρέμ, επιλογές που έπρεπε να γίνουν, προσπαθούμε να ξεκουράσουμε παίκτες γιατί είδαμε ότι όταν μπήκε ο Τσικίνιο τα πράγματα πήγαν πολύ καλα».«Καλώς να έρθει όποιος και να έρθει, την Αταλάντα δεν την έχουμε κερδίσει, την Λεβερκούζεν την έχουμε κερδίσει».