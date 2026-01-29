«Τρέλα» στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την μεγάλη πρόκριση, παρών και ο Κωστούλας, δείτε βίντεο
Ολυμπιακός Άγιαξ Μπάμπης Κωστούλας

«Τρέλα» στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την μεγάλη πρόκριση, παρών και ο Κωστούλας, δείτε βίντεο

Το Άμστερνταμ βάφτηκε «κόκκινο» και το πάρτι μεταφέρθηκε στα ενδότερα της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» – Δείτε το VIDEO με τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών του Μεντιλίμπαρ

«Τρέλα» στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την μεγάλη πρόκριση, παρών και ο Κωστούλας, δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός πέτυχε έναν άθλο κόντρα στον Άγιαξ, επικρατώντας με 2-1 και παίρνοντας το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League. Η λήξη του αγώνα βρήκε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να γίνονται ένα «κουβάρι» στον αγωνιστικό χώρο, όμως η πραγματική έκρηξη χαράς σημειώθηκε στα αποδυτήρια.

Παρών και ο Μπάμπης Κωστούλας
Ιδιαίτερο χρώμα στους πανηγυρισμούς έδωσε η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός άσος, συμμετείχε ενεργά στο πάρτι της πρόκρισης. Οι πρώην συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν, ενώ οι ιαχές «Ολυμπιακός» αντηχούσαν στους διαδρόμους του γηπέδου.

