H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
«Τρέλα» στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την μεγάλη πρόκριση, παρών και ο Κωστούλας, δείτε βίντεο
«Τρέλα» στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την μεγάλη πρόκριση, παρών και ο Κωστούλας, δείτε βίντεο
Το Άμστερνταμ βάφτηκε «κόκκινο» και το πάρτι μεταφέρθηκε στα ενδότερα της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» – Δείτε το VIDEO με τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών του Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός πέτυχε έναν άθλο κόντρα στον Άγιαξ, επικρατώντας με 2-1 και παίρνοντας το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League. Η λήξη του αγώνα βρήκε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να γίνονται ένα «κουβάρι» στον αγωνιστικό χώρο, όμως η πραγματική έκρηξη χαράς σημειώθηκε στα αποδυτήρια.
Παρών και ο Μπάμπης Κωστούλας
Ιδιαίτερο χρώμα στους πανηγυρισμούς έδωσε η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός άσος, συμμετείχε ενεργά στο πάρτι της πρόκρισης. Οι πρώην συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν, ενώ οι ιαχές «Ολυμπιακός» αντηχούσαν στους διαδρόμους του γηπέδου.
Παρών και ο Μπάμπης Κωστούλας
Ιδιαίτερο χρώμα στους πανηγυρισμούς έδωσε η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός άσος, συμμετείχε ενεργά στο πάρτι της πρόκρισης. Οι πρώην συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν, ενώ οι ιαχές «Ολυμπιακός» αντηχούσαν στους διαδρόμους του γηπέδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα