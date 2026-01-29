Ανοιχτός ο δρόμος του Ολυμπιακού για τους «16»: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν οι ερυθρόλευκοι στα playoffs του Champions League
SPORTS
Ολυμπιακός Αγιαξ Champions League Λεβερκούζεν Αταλάντα

Ανοιχτός ο δρόμος του Ολυμπιακού για τους «16»: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν οι ερυθρόλευκοι στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει την Παρασκευή στην κλήρωση να μάθει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση

Ανοιχτός ο δρόμος του Ολυμπιακού για τους «16»: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν οι ερυθρόλευκοι στα playoffs του Champions League
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions league με τη νίκη του κόντρα στον Άγιαξ εκτός έδρα με 2-1. 

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase και έτσι θα παίξει με έναν εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν που τερμάτισαν στην 15η και 16η θέση της βαθμολογίας. 

Οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους την Παρασκευή στην κλήρωση για τα νοκ-άουτ στη 13:00 το μεσημέρι. Τα ματς θα διεξαχθούν 17-18 Ιανουαρίου και οι ρεβάνς 24-25 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που προκριθεί ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα από τα δύο ταμπλό που θα σχηματιστούν και θα παίξει στους «16» με την Μπάγερν ή με την Άρσεναλ.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης