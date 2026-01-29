Ανοιχτός ο δρόμος του Ολυμπιακού για τους «16»: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν οι ερυθρόλευκοι στα playoffs του Champions League
Ο Ολυμπιακός θα περιμένει την Παρασκευή στην κλήρωση να μάθει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση
Ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions league με τη νίκη του κόντρα στον Άγιαξ εκτός έδρα με 2-1.
Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase και έτσι θα παίξει με έναν εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν που τερμάτισαν στην 15η και 16η θέση της βαθμολογίας.
Οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους την Παρασκευή στην κλήρωση για τα νοκ-άουτ στη 13:00 το μεσημέρι. Τα ματς θα διεξαχθούν 17-18 Ιανουαρίου και οι ρεβάνς 24-25 Φεβρουαρίου.
Σε περίπτωση που προκριθεί ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα από τα δύο ταμπλό που θα σχηματιστούν και θα παίξει στους «16» με την Μπάγερν ή με την Άρσεναλ.
