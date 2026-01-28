Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο
Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο
Ο Σέρβος πήρε την πορτοκαλί μπάλα και ευστόχησε σε σουτ μετά το ματς της ΑΕΚ με την Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League
Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα Βερολίνου στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Στο 1-1 οι ηττημένοι.
Επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Ένωση.
Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Λούκα Γιόβιτς που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τους συμπαίκτες του από το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης, επιχείρησε να δοκιμάσει και τις ικανότητές του στο Μπάσκετ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ, πήρε την μπάλα στα χέρια του και ευστόχησε σε δίποντο που σούταρε, παίρνοντας την αποθέωση για ακόμη μία φορά από τον κόσμο.
👌 Σκοράρει και σε... μπασκέτες ο Λούκα Γιόβιτς! pic.twitter.com/ohBUT9vjEm— SPORT24 (@sport24) January 28, 2026
