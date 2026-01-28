Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Άλμπα Βερολίνου Λούκα Γιόβιτς

Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο

Ο Σέρβος πήρε την πορτοκαλί μπάλα και ευστόχησε σε σουτ μετά το ματς της ΑΕΚ με την Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League

Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο
Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα  Βερολίνου στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Στο 1-1 οι ηττημένοι.

Επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Ένωση.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Λούκα Γιόβιτς που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τους συμπαίκτες του από το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης, επιχείρησε να δοκιμάσει και τις ικανότητές του στο Μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ, πήρε την μπάλα στα χέρια του και ευστόχησε σε δίποντο που σούταρε, παίρνοντας την αποθέωση για ακόμη μία φορά από τον κόσμο.

Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο
Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο


