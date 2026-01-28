Δεν εκτελεί μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σκοράρει και αποθεώνεται και στο μπάσκετ ο Γιόβιτς, βίντεο

Ο Σέρβος πήρε την πορτοκαλί μπάλα και ευστόχησε σε σουτ μετά το ματς της ΑΕΚ με την Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League