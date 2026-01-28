ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου 88-80: «Ψυχωμένη» η Ένωση γύρισε από το -11 και υπέταξε τους Γερμανούς

Η Ένωση έκανε 2χ2 στη φάση των «16» του BCL και πλέον βλέπει την πρώτη θέση που θα σημαίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης





Στο 1-1 οι ηττημένοι. Επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Ένωση.

















Στη SUNEL Arena βρέθηκε και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ, δείχνοντας τη στήριξη της στη μπασκετική. Μάνταλος, Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Πήλιος, Βίντα, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς αποθεώθηκαν από τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο.



Νίκολιτς και Σάκοτα τιμήθηκαν και από τα παιδιά της Ακαδημίας σε μια όμορφη στιγμή.



ΑΕΚ - Άλμπα: Το ματς



H Άλμπα μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Καγίλ έκανε το 13-22 στο 7'. Ο Φίζελ μείωσε σε 18-24 λίγο πριν το τέλος της περιοδου, ενώ ο ψηλός της Ένωσης διαμόρφωσε το 22-26 στο τέλος του δεκαλέπτου.



Ο Φλιώνης με ζευγάρι βολών έκανε το 35-40 για την ΑΕΚ στα μέσα της δεύτερης περιόδου.



Ο Μπάρτλεϊ με μεγάλο τρίποντο μείωσε σε 38-40 σηκώνοντας στο πόδι τη SUNEL Arena και αναγκάζοντας τον προπονητή της Άλμπα να καλέσει timeout.



Ο Μπράουν με ωραίο καλάθι έκανε το 42-44 στο 19'.



Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 14 και μείωσε σε 46-51, με την να αντιμετωπίζει πρόβλημα στα ριμπάουντ.



Με τα τρίποντα του Ντέλοου και του Γουντ η Άλμπα έκανε το 51-57.



Ο Καγίλ έφτασε τους 15 και έκανε το 54-62, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.



Με τρίποντο ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 61-67 και πήγε στους 22 πόντους.



Ο Γκρέι με υπέροχη προσπάθεια μείωσε σε 71-74 στο 34', ενώ ο Μπράουν κάρφωσε για το 73-74.



Ο Χαραλαμπόπουλος με μεγάλο τρίποντο έκανε το 79-76 στο 38'. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 83-78 στα 27 δευτερόλεπτα και η ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80



MVP: Ο Μπάρτλεϊ είχε 26 πόντους και ήταν ο κορυφαίος του ματς.



Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καγίλ είχε 18 πόντους για την Άλμπα.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ των Γερμανών.