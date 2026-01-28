H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση Βεζένκοβ και Ολυμπιακό για το επεισόδιο με τον Πετρόπουλο
Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση Βεζένκοβ και Ολυμπιακό για το επεισόδιο με τον Πετρόπουλο
Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας δίνει συνέχεια στον καβγά του Σάσα Βεζένκοβ με τον Ανδρέα Πετρόπουλο
Τρεις μέρες μετά το επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Πετρόπουλο του Κολοσσού Ρόδου και τον Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού, που οδήγησε στην αποβολή του δεύτερου από την αναμέτρηση, είχαμε την παρέμβαση της ΔΕΑΒ.
Όπως αναφέρει η Επιτροπή «κάλεσε σε ακρόαση την ερυθρόλευκη ΚΑΕ και τον έμπειρο φόργουορντ, επειδή ο τελευταίος 'επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ'».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:
«Αφού έλαβε υπόψη της
α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,
β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,
γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
δ) το βιντεοληπτικό υλικό,
με βάση τα οποία φέρεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ο επαγγελματίας αθλητής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, VEZENKOV ALEXANTER, επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ, καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως υπέχουσα αντικειμενική ευθύνη, όσο και τον επαγγελματία αθλητή της, VEZENKOV ALEXANTER.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
Όπως αναφέρει η Επιτροπή «κάλεσε σε ακρόαση την ερυθρόλευκη ΚΑΕ και τον έμπειρο φόργουορντ, επειδή ο τελευταίος 'επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ'».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:
«Αφού έλαβε υπόψη της
α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,
β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,
γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
δ) το βιντεοληπτικό υλικό,
με βάση τα οποία φέρεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ο επαγγελματίας αθλητής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, VEZENKOV ALEXANTER, επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ, καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως υπέχουσα αντικειμενική ευθύνη, όσο και τον επαγγελματία αθλητή της, VEZENKOV ALEXANTER.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα