Παρτίζαν για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων
Παρτίζαν για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν είναι αδελφοποιημένοι

Παρτίζαν για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων
Ανάρτηση για το τραγικό δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία έκανε η ομάδα μπάσκετ της Παρτίζαν

«Η ΚΚ Παρτιζάν θρηνεί βαθιά την τραγωδία στην οποία έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την ελληνική ασπρόμαυρη οικογένεια», αναφέρει η ανάρτηση. 

Θυμίζουμε οι οπαδοί της Παρτίζαν είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς του ΠΑΟΚ. 

Παρτίζαν για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων
