Ντοκ Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Ντοκ Ρίβερς Μιλγουόκι Μπακς

Ντοκ Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»

Στον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέρθηκε ο τεχνικός των Μπακς

Ντοκ Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς (100-102) επισκιάστηκε από τον νέο τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ των «ελαφιών», αποχώρησε με πρόβλημα στη γάμπα και έκτοτε δεν μπόρεσε να ξανά αγωνιστεί.

Ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, πως πρόκειται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό τι ακριβώς έχει.

Ο τεχνικός των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στον «Greek Freak» και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει απάντηση ως προς το πότε θα επανέλθει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:
«Έκανε πολύ καλή δουλειά. Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ακριβώς αυτό που πιστεύαμε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Έχει υποστεί θλάση στο γάμπα και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Ελπίζουμε, όπως και πριν, να επιστρέψει νωρίτερα, παρά αργότερα, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά από ό,τι μου έχουν πει, η πρόβλεψη είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δίκιο όταν αυτοδιέγνωσε ότι είχε τραυματιστεί στη γάμπα και ότι θα έμενε εκτός αγωνιστικών χώρων για 4 έως 6 εβδομάδες».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ, μ.ο, την ώρα που αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα για trade.

Θυμίζουμε, η διορία των ανταλλαγών τελειώνει στις 5 Φεβρουαρίου και μένει να δούμε αν ο 31χρονος «αστέρας», θα συνεχίσει την καριέρα του στην πόλη του Μιλγουόκι ή θα μετακομίσει σε άλλη πολιτεία της Αμερικής.

Κλείσιμο
Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης