Νάνι και Μόουζες στο Καζακστάν για τα τελευταία... ένσημα

Στα 39 του χρόνια ο Νάνι
εδώ και 15 μήνες απολάμβανε τη ζωή του ως παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, καθώς το Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ενεργό δράση αγωνιζόμενος για τελευταία φορά με την Εστρέλα Αμαδόρα.
Προϊόν των ακαδημιών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήγε κι αυτός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
με την οποία κατέκτησε την Premier League αλλά και το Champions League ενώ στη συνέχεια πέρασε από Βαλένθια, Λάτσιο, Φενερμπαχτσέ πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για να ολοκληρώσει την καριέρα του...
Έτσι νόμιζε και ο ίδιος, καθώς οι παράγοντες της Ακτόμπε του Καζακστάν
τον έπεισαν να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να επιστρέψει στην αγωνιστική για λογαριασμό της ομάδας που τερμάτισε στην 5η θέση του φετινού πρωταθλήματος (με 16 βαθμούς λιγότερους από την πρωταθλήτρια Καϊράτ).
Με την παρουσία της Καϊράτ στη League Phase του Champions League το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν απέκτησε εκ νέου μεγάλο ενδιαφέρον και ο Νάνι αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης...
Δεν θα είναι όμως ο μοναδικός πρώην άσος της Premier League που θα αγωνιστεί στο επερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς εκεί βρήκε στέγη και ο Βίκτοr Μόουζες. Ο 35χρονος Νιγηριανός άλλοτε παίκτης των Τσέλσι
, Λίβερπουλ, Γουίγκαν, Κρίσταλ Πάλας με θητεία επίσης σε Ίντερ, Φενερμπαχτσέ, Σπαρτάκ Μόσχας ήταν χωρίς ομάδα από τον περασμένο Ιανουάριο όταν αποχώρησε από τη Λούτον και έτσι αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της FC Καϊσάρ Κιζιλορντά.
Της ομάδας που γλίτωσε τον υποβιβασμό την τελευταία αγωνιστική και βλέπει στο πρόσωπο του πρώην πρωταθλητή της Premier League τον ηγέτη που μπορεί να την οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες...
Ακτόμπε και Καϊσάρ όμως κυρίως βλέπουν τα 4 εκατομμύρια ακολούθους που έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές (2,7 εκατ. ο Νάνι και 1,2 εκατ. ο Μόουζες) στο Instagram, ελπίζοντας ότι θα προσελκύσουν και το ενδιαφέρον του κόσμου.