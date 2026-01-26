Νάνι και Μόουζες στο Καζακστάν για τα τελευταία... ένσημα

Της ομάδας που γλίτωσε τον υποβιβασμό την τελευταία αγωνιστική και βλέπει στο πρόσωπο του πρώην πρωταθλητή της Premier League τον ηγέτη που μπορεί να την οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες...Ακτόμπε και Καϊσάρ όμως κυρίως βλέπουν τα 4 εκατομμύρια ακολούθους που έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές (2,7 εκατ. ο Νάνι και 1,2 εκατ. ο Μόουζες) στο Instagram, ελπίζοντας ότι θα προσελκύσουν και το ενδιαφέρον του κόσμου.